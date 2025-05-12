Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.8 комментариев
Москвичам пообещали в понедельник потепление и небольшой дождь
В начале недели москвичей ждет облачная погода с кратковременным дождем и максимальной дневной температурой до 11 градусов тепла.
Температура воздуха в Москве днем в понедельник поднимется до плюс 11 градусов, а также ожидается облачность и небольшой дождь, передает ТАСС. В ночь на вторник температура опустится до плюс 1 – плюс 3 градусов. Ветер будет юго-западный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье в этот же день температура воздуха будет от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ночью похолодает до минус 1 градуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали небольшой дождь в Москве в воскресенье.