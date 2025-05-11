Синоптики пообещали небольшой дождь в Москве в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода, местами возможен умеренный небольшой дождь, температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Днем синоптики прогнозируют от 7 до 9 градусов тепла, а ночью температура может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер будет северо-западный или западный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне около 744 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье температурные показатели днем будут в диапазоне от плюс 5 до плюс 10 градусов, ночью возможное понижение до нуля. Специалисты Гидрометцентра отмечают, что осадки в регионе также возможны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе ожидались сильные ливневые дожди и аномально низкие температуры.