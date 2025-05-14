Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Московской области
В отдельных районах Московской области в ночь на 15 мая ожидаются заморозки, из-за чего объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Синоптики Гидрометцентра объявили в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за вероятных заморозков, передает ТАСС. Предупреждение будет действовать в отдельных районах Московской области, где ожидаются заморозки до минус одного градуса.
«Предупреждение действует в период с полуночи до 7.00 мск четверга, 15 мая – в ночные и утренние часы в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса», – сообщили синоптики.
Они напомнили, что оранжевый уровень на картах прогнозов означает опасные метеоусловия с риском стихийных бедствий и ущерба. Под аналогичное предупреждение также попали Владимирская и Рязанская области.
По данным последнего прогноза, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха в Москве составит плюс три-пять градусов, местами возможны значения около одного градуса выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, местами пройдут небольшие дожди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве предыдущей ночью отметили заморозки.
Синоптики предупреждали, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание и обильные осадки, температура опустится на 10 градусов ниже нормы.
2 мая в Москве уже объявляли предпоследний уровень погодной опасности из-за аномального похолодания.