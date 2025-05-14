Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в Московской области

Tекст: Мария Иванова

Синоптики Гидрометцентра объявили в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за вероятных заморозков, передает ТАСС. Предупреждение будет действовать в отдельных районах Московской области, где ожидаются заморозки до минус одного градуса.

«Предупреждение действует в период с полуночи до 7.00 мск четверга, 15 мая – в ночные и утренние часы в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса», – сообщили синоптики.

Они напомнили, что оранжевый уровень на картах прогнозов означает опасные метеоусловия с риском стихийных бедствий и ущерба. Под аналогичное предупреждение также попали Владимирская и Рязанская области.

По данным последнего прогноза, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха в Москве составит плюс три-пять градусов, местами возможны значения около одного градуса выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве предыдущей ночью отметили заморозки.

Синоптики предупреждали, что в начале недели в столице ожидается резкое похолодание и обильные осадки, температура опустится на 10 градусов ниже нормы.

2 мая в Москве уже объявляли предпоследний уровень погодной опасности из-за аномального похолодания.