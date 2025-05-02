Оранжевый уровень опасности объявили в Москве

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

Tекст: Мария Иванова

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за вероятных заморозков в ночь на 3 мая, сообщает ТАСС.

Гидрометцентре уточнили, что предупреждение действует с 21.00 до 07.00, в это время в столице температура может опуститься до минус одного градуса. Аналогичный уровень введен и в Московской области, где местами заморозки могут достичь минус трех градусов.

Синоптики объяснили, что в регион пришел циклон с северо-запада, вызвавший сильные осадки, переходящие из дождя в мокрый снег. По их данным, утро в некоторых районах Москвы встретили временным снежным покровом. Днем сохраняются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха повысится до 7–9 градусов, но останется ниже нормы более чем на шесть градусов. Ожидается также северный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил аномальные погодные условия и сообщил о массовых отключениях электроэнергии – по всей области отключены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, пострадали 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад устраняют последствия непогоды. В ряде районов региона и Москвы снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру, некоторые населенные пункты остались без света.

В течение последних 36 часов в Москве выпало около 43 мм осадков, что составляет 70% месячной нормы, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Существенный снежный покров зафиксирован на разных метеостанциях: на ВДНХ – 7 см, в Тушино – 2 см, на МГУ – 10 см. В Клину и Дмитрове высота сугробов достигла 15 см.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 мая жители западных районов Москвы и Подмосковья наблюдали снег, который покрыл землю и деревья.

Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья. Утренний снегопад в Москве также повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.