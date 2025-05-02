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    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    2 мая 2025, 11:19 • Новости дня

    Оранжевый уровень опасности объявили в Москве

    Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столице объявили предпоследний уровень погодной опасности на фоне аномального похолодания, ожидаются заморозки.

    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за вероятных заморозков в ночь на 3 мая, сообщает ТАСС.

    Гидрометцентре уточнили, что предупреждение действует с 21.00 до 07.00, в это время в столице температура может опуститься до минус одного градуса. Аналогичный уровень введен и в Московской области, где местами заморозки могут достичь минус трех градусов.

    Синоптики объяснили, что в регион пришел циклон с северо-запада, вызвавший сильные осадки, переходящие из дождя в мокрый снег. По их данным, утро в некоторых районах Москвы встретили временным снежным покровом. Днем сохраняются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха повысится до 7–9 градусов, но останется ниже нормы более чем на шесть градусов. Ожидается также северный и северо-западный ветер с порывами до 15 м/с.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил аномальные погодные условия и сообщил о массовых отключениях электроэнергии – по всей области отключены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, пострадали 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад устраняют последствия непогоды. В ряде районов региона и Москвы снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру, некоторые населенные пункты остались без света.

    В течение последних 36 часов в Москве выпало около 43 мм осадков, что составляет 70% месячной нормы, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Существенный снежный покров зафиксирован на разных метеостанциях: на ВДНХ – 7 см, в Тушино – 2 см, на МГУ – 10 см. В Клину и Дмитрове высота сугробов достигла 15 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 мая жители западных районов Москвы и Подмосковья наблюдали снег, который покрыл землю и деревья.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья. Утренний снегопад в Москве также повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.

    2 мая 2025, 10:33 • Новости дня
    Снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области

    В Москве снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру

    Снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.

    Снегопад, прошедший в ночь на пятницу в Москве и области, повалил деревья и привел к повреждению инфраструктуры, сообщает ТАСС.

    Наиболее сильно пострадали рабочий поселок Деденево Дмитровского района и Клинский район, где ночью были зафиксированы отключения электроэнергии.

    К утру 2 мая снежный покров образовался в большинстве районов Москвы, тогда как в Подмосковье снег выпал еще вечером накануне. Метель распространилась до центра города, температура воздуха колеблется от нуля до двух градусов тепла.

    По сведениям комплекса городского хозяйства столицы, коммунальные службы с утра распиливают и вывозят упавшие деревья. «Городские службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – сообщили в ведомстве.

    Власти уточнили, что несмотря на непогоду, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме и отключений потребителей не допущено. Вместе с тем, горожан предупреждают о порывах ветра до 15 метров в секунду, которые сохранятся до 3 мая, и просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

    Департамент транспорта Москвы советует использовать общественный транспорт или автомобили на зимней резине из-за сложных дорожных условий. Водителям также рекомендуют снижать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья увидели снег, который покрыл землю и деревья.

    В МЧС ранее предупреждали, что в ряде областей Центрального федерального округа 2 и 3 мая ожидается похолодание до минус пяти градусов и осадки в виде мокрого снега.

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    2 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Землетрясение повредило более 4 тыс. зданий в Стамбуле

    Tекст: Антон Антонов

    В результате землетрясения в Стамбуле более 4 тыс. зданий получили различные повреждения, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

    Власти Турции зафиксировали повреждения 4295 зданий. Всего было проверено 36425 зданий. Специалисты продолжают работы по обследованию и оценке состояния зданий в зоне землетрясения, передает RT со ссылкой на TRT Haber.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Позднее произошло землетрясение магнитудой 4,9. В 2023 году в результате разрушительных землетрясений в стране погибли почти 48 тыс. человек.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    30 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    МЧС предупредило о заморозках в Московском регионе

    МЧС предупредило о заморозках до -6 в Московском регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    Жителей Московского региона и соседних областей предупредили о заморозках ночью и утром 1-3 мая, по прогнозу температура опустится до -6.

    В ночные и утренние часы с 1 по 3 мая в Москве и ряде центральных областей ожидаются заморозки до минус шести градусов, передает ТАСС.

    По информации МЧС, неблагоприятные погодные условия затронут Центральную Россию. В сообщении отмечается: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы в период с 1 по 3 мая местами на территории Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, а также в Москве ожидаются заморозки минус 6 – минус 1 градус».

    Ведомство порекомендовало водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров на фоне ухудшения погодных условий. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции.

    Сообщалось, что в столице в четверг ожидается сильный дождь и гроза, такую информацию предоставили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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    29 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Синоптики сказали, когда в Москве начнется потепление

    Вильфанд сообщил о потеплении в Москве после 3 мая

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после холодного и ветреного начала месяца температура начнет заметно расти с 3 мая, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.

    Потепление в Москву придет после 3 мая – воздух прогреется до 15-17 градусов, передает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что начало майских праздников будет прохладным, а вторая половина периода станет более «симпатичной». С 3 мая в столице ожидается около 15 градусов, а на юге области – до 17 градусов.

    Вильфанд уточнил, что 4 мая температура в Москве поднимется еще на 1-2 градуса. Однако в ближайшие три дня – 29 и 30 апреля, а также 1 мая – будет ветрено, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

    Первый день мая будет холодным: ночью ожидается 1-3 градуса, в области – до 0, местами до минус двух, днем воздух прогреется до 9-11 градусов, в области – до 8.

    В ночь на 2 мая температура повысится до 2-4 градусов, днем – до 11-13, но это все равно на 2-3 градуса ниже нормы. Дождь днем постепенно ослабеет, ветер останется порывистым до 15 метров в секунду.

    При этом на Алтае в начале мая ожидается ураганный ветер скоростью до 35 метров в секунду, предупредил Вильфанд. В Кемеровской области прогнозируют сильный ветер и осадки, в горных районах возможен сход небольших селевых потоков.

    В Пермском крае и соседних регионах – Челябинской и Курганской областях – сохраняются снегопады, а в Свердловской области ожидается ветер до 21-26 метров в секунду и мокрый снег. На юге Свердловской, Челябинской и Курганской областей возможны сильные осадки, дождь и гололед.

    В Краснодарском крае и Ставрополье, кроме Черноморского побережья, прогнозируются заморозки до минус трех градусов. Заморозки ожидаются также в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях и Башкортостане с 29 апреля по 1 мая.

    В северо-западном федеральном округе в первые дни мая температура будет ниже нормы на 6-7 градусов, а в Архангельской области ночью похолодает до минус десяти. В Ленинградской области возможны заморозки до минус четырех, а в Петербурге температура ночью будет до трех градусов. В Вологодской области ожидается до минус пяти градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Подмосковья прошлой ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, в Можайске температура опустилась до минус 4,2 градуса.

    В Москве со вторника ожидается облачная и влажная погода с ночными температурами около пяти градусов и порывами ветра до 18 метров в секунду.

    Между тем в ближайшие недели Центральную Россию может накрыть всплеск комаров при установлении теплой погоды и появлении весенних луж, предупредили ученые.

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    29 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Сильнейший снегопад века обрушился на Пермь и Урал

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Аномальный снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду зафиксирован в Перми, там высота снежного покрова превысила 30 сантиметров, сообщили в местном Центре геоинформационных систем.

    В Перми за сутки выпало 32 миллиметра осадков – это 88% от месячной нормы, пояснили в Центре, передает телеканал 360.

    Высота снежного покрова на ряде станций превысила 30 сантиметров, что стало самым сильным снегопадом в городе в XXI веке, отметили синоптики.

    Метеорологи подчеркнули, что на данный момент специалисты еще изучают вопрос, стал ли этот снегопад абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Перми. Непогода началась 28 апреля в 06:30 по местному времени и продолжалась почти сутки, сопровождаясь порывами ветра до 20 метров в секунду.

    В Челябинской области из-за метели, гололедицы и ледяного дождя на федеральной трассе М5 «Урал» временно ограничивали движение грузовиков и автобусов, передает РИА «Новости».

    Оперативные службы работали в усиленном режиме, проводя расчистку автодорог и обеспечивая безопасность движения. Ограничения были сняты к 12.00 по местному времени.

    Синоптики отмечают, что погодные условия остаются сложными. Глава региона Алексей Текслер призвал автомобилистов воздержаться от дальних поездок, особенно на летней резине, и напомнил о необходимости избегать перегруза у большегрузов.

    Ранее сообщалось, что жители восьми районов Вологодской области столкнулись с отключением электроснабжения после сильного ночного снегопада.

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    1 мая 2025, 20:27 • Новости дня
    В МЧС предупредили о надвигающихся заморозках и мокром снеге в ЦФО

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде областей Центрального федерального округа 2 и 3 мая ожидается похолодание до минус пяти градусов и осадки в виде мокрого снега.

    Экстренное предупреждение о резком похолодании, сильном ветре и мокром снеге объявлено в нескольких регионах ЦФО, передает ТАСС.

    В Орловской области в ночь и утром 2 и 3 мая прогнозируются заморозки: температура опустится до минус одного градуса 2 мая и до минус трех градусов 3 мая.

    В Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях также объявлены предупреждения из-за ночных заморозков.

    В Костромской области синоптики ожидают понижение температуры до минус пяти градусов.

    Жителей Липецкой и Смоленской областей предупредили о возможности усиления ветра до 14–17 метров в секунду. В Ярославской области прогнозируются дождь, мокрый снег и гололедица, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

    На утро 1 мая в Переславле-Залесском выпал снег, и около 500 жителей остались без электричества из-за непогоды. По словам главы округа Дмитрия Зяблицкого, электроснабжение было оперативно восстановлено, а отопление вновь включили вследствие ухудшения погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ярославской и Тверской областях утром 1 мая выпал снег, при этом температура воздуха снизилась до одного градуса выше нуля.

    Ранее синоптики предупреждали, что Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы.

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    30 апреля 2025, 10:24 • Новости дня
    Москвичей предупредили о заморозках и дождях на майские

    Tекст: Мария Иванова

    Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В московском регионе в течение первых дней майских праздников ожидается неустойчивая и холодная погода, местами возможны заморозки, передает ТАСС.

    Михаил Леус сообщил, что 1 мая столбик термометра в Москве покажет всего 1–3 градуса выше нуля, а в области ночью возможны слабые заморозки. Днем температура не поднимется выше 10 градусов, при этом может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

    В ночь на 2 мая дожди начнут ослабевать, а днем они будут локальными и кратковременными. Днем в столице ожидается около 10 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов. 3 мая, несмотря на ясное небо и отсутствие осадков, ночью в Москве будет 0–2 градуса, а в некоторых районах области вновь возможны заморозки.

    По словам Леуса, с 3 мая в регион придет новый циклон, температура начнет повышаться. Днем в субботу воздух прогреется до 12–14 градусов, возможны небольшие дожди. В воскресенье, 4 мая, ожидается до 14–16 градусов, что соответствует климатической норме начала мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Подмосковья в ночь на 28 апреля были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия, при этом в Можайске температура опускалась до минус 4,2 градуса. Синоптики отмечали, что с 3 мая температура в Москве начнет расти, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.

    При этом всплеск аллергических реакций на цветение березы в Центральном федеральном округе связывали с переносом пыльцы воздушными массами из других регионов.

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    1 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    Снег накрыл Ярославскую и Тверскую области на Первомай

    Tекст: Мария Иванова

    В Ярославской и Тверской областях утром 1 мая выпал снег, при этом температура воздуха снизилась до 1 градуса тепла.

    Снег неожиданно выпал в Ярославской и Тверской областях 1 мая, при этом температура воздуха опустилась почти до нуля градусов, передает РИА «Новости».

    В Переславле-Залесском с раннего утра наблюдался сильный снегопад – по словам местной жительницы Татьяны Абрамовой, «все вокруг побелело» и сейчас температура составляет плюс 1 градус Цельсия. Из-за отсутствия отопления люди вынуждены согреваться с помощью дополнительной одежды и газовых плит.

    Мэр Переславля Дмитрий Зяблицкий обратился к жителям с просьбой «набраться терпения» и сообщил, что после обеда начнется заполнение систем отопления. Он отметил, что «это небыстрый процесс» и потребуется время на нагрев мазута и открытие задвижек в домах.

    Слабый снег прошел также в Ярославле и Ростове Великом, однако быстро растаял. Температура в Ярославле сейчас чуть выше нуля. В Тверской области жители также сообщили о снежном Первомае, а по данным открытых источников в Твери сейчас плюс один градус Цельсия.

    Накануне Главное управление МЧС по Тверской области предупреждало о дожде, сильном ветре, а также о мокром снеге, который прогнозировали в северных районах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг москвичи ожидают облачную дождливую погоду с возможной грозой и температурой воздуха до 10 градусов. Ранее синоптики предупреждали, что Московский регион столкнется с непривычно холодной погодой, дождями и вероятными заморозками на старте майских праздников, особенно в ночные и утренние часы.

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    30 апреля 2025, 14:16 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ливне с грозой и ветре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице в четверг ожидается сильный дождь и гроза, такую информацию предоставили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), сообщили в московском департаменте транспорта.

    Водителям следует воздержаться от поездок на личных авто и воспользоваться городским транспортом, предупредил департамент в своем Telegram-канале.

    Синоптики спрогнозировали в четверг ливень с грозой и сильный ветер до 16 метров в секунду.

    В департаменте порекомендовали автолюбителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и области на майские праздники ожидается непривычно холодная погода, дожди и заморозки.

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    1 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    Москвичам пообещали похолодание и дожди в четверг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителей Москвы в четверг ожидает облачная дождливая погода с возможной грозой и температурой воздуха до десяти градусов.

    В Москве в четверг ожидается облачная погода с дождем и местами грозой, температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла, передает ТАСС. По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от восьми до десяти градусов выше нуля, а ночью температура снизится до плюс одного градуса.

    Ветер сменит направление с юго-восточного на северный, его скорость составит от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до шестнадцати метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области температура воздуха в четверг будет варьироваться от пяти до четырнадцати градусов выше нуля, а ночью может опуститься до нуля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидался сильный ливень с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду.

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    2 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Снег выпал на западе Москвы и Московской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья увидели снег, который покрыл землю и деревья.

    На западе и севере Москвы, а также в ближайших районах Подмосковья утром второго мая выпал снег, передает РИА «Новости». По сообщениям, снегопад был зафиксирован в ночь на пятницу и продолжался до утра, когда снег уже лежал на поверхности земли и деревьев.

    Накануне в четверг в Московской области наблюдались продолжительные дожди. Однако уже в ночные часы ситуация изменилась – вместо дождя пошел снег. К утру интенсивность осадков уменьшилась, но заметные следы снегопада остались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС предупредили о приближении заморозков и мокрого снега в ряде регионов Центрального федерального округа.

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    29 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Вильфанд объяснил обострение аллергии на березу в ЦФО

    Вильфанд: Обострение аллергии на березу в ЦФО вызвал занос пыльцы

    Tекст: Мария Иванова

    Всплеск аллергических реакций на цветение березы в Центральном федеральном округе связан с переносом пыльцы из других регионов с воздушными массами, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Обострение аллергии на березу в Центральном федеральном округе связано с переносом большого количества пыльцы из других регионов ветрами, передает ТАСС.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что основной аллерген сейчас – береза, и в этом году наблюдалось особенно бурное цветение. «Самый главный аллерген сейчас – это береза. Было очень бурное цветение, пыление [в ЦФО]. Береза, значит, цвела и южнее, а воздушные массы [принесли ее сюда], ведь мы же дышим не только московским воздухом», – рассказал Вильфанд на пресс-конференции.

    Он уточнил, что биологам трудно отличить местную пыльцу от принесенной ветром, что и стало причиной сильной реакции аллергиков на березу в апреле. В начале года первым аллергенным деревом стала ольха, которая зацвела еще в январе из-за аномально высокой для этого времени температуры – пять-шесть градусов тепла.

    Вильфанд добавил, что цветение березы в регионе уже подходит к концу, а в мае ожидается появление пыльцы дуба и тополиного пуха, который также переносит аллергены. В июне, по словам метеоролога, начнут цвести дикорастущие травы, что станет новым фактором риска для аллергиков.

    Кроме того Вильфанд отметил, что ультрафиолетовое излучение в умеренных широтах становится опасным с середины мая. По его словам, на интенсивность ультрафиолета влияет облачность и чистота воздуха, но погодные условия предыдущих месяцев на это не воздействуют. Метеорологи публикуют прогноз уровня ультрафиолета на несколько дней вперед для всех регионов России, что позволяет своевременно ориентироваться в степени потенциальной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве после холодного и ветреного начала месяца температура начнет расти с 3 мая, достигнув 15-17 градусов в столице и на юге области.

    В нескольких городах Подмосковья минувшей ночью были зафиксированы самые сильные апрельские заморозки за последние десятилетия.

    При этом в ближайшие недели Центральную Россию может накрыть всплеск комаров из-за установления теплой погоды и появления весенних луж, отметили эксперты.

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    1 мая 2025, 15:50 • Новости дня
    Паводок размыл подъезды к мосту через реку Ишим в Тюменской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в Тюменской области повредила подъезды к мосту через реку Ишим, соединяющему села Ильинка и Афонькино, движение по переправе временно остановлено, сообщил губернатор региона Александр Моор.

    Разрушение подъездов произошло из-за сильного напора воды, однако конструкция и опоры самого моста остались невредимыми, пояснил Моор в своем Telegram-канале.

    Моор добавил, что движение транспорта по мосту пришлось прекратить, а для жителей организовали лодочную переправу, согласовав расписание катеров с автобусами.

    Губернатор указал, что дорога у моста выполняет функции дамбы. Перепад уровня воды составляет около полуметра, из-за чего усилился напор потока. Дорожные службы уже предпринимали попытки укрепить подъезды бутовым камнем, но стихия оказалась сильнее.

    Сейчас в восстановлении задействованы 25 рабочих и 16 единиц техники из Тюмени, специалисты решили укреплять наиболее уязвимую сторону сваями.

    Напомним, в среду в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка.

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    2 мая 2025, 09:59 • Новости дня
    В Подмосковье аномальная погода оставила без света 26 тыс. человек

    В Подмосковье 26 тыс. человек остались без света из-за снега

    Tекст: Мария Иванова

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    Около 26 тыс. человек остались без электроснабжения в Подмосковье из-за непогоды, передает ТАСС.

    В ночь на 2 мая в регионе, особенно на севере, прошел циклон с мокрым снегом и сильным ветром, что привело к наледи на проводах и массовому падению деревьев. В результате, по словам губернатора Андрея Воробьева, были обесточены 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.

    Наиболее серьезная ситуация сложилась в Талдоме, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В последнем без электричества остались 46 населенных пунктов с примерно 5,5 тыс. жителей, а также были отключены 11 котельных. В Дмитровском округе без света находятся 47 населенных пунктов и не работают 21 котельная.

    В Талдоме основные трудности вызваны необходимостью расчистки дорог от поваленных деревьев и восстановлением линий электропередач. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб и МЧС уже задействованы для ликвидации последствий стихии и восстановления электроснабжения. Котельные будут запущены после восстановления подачи электричества.

    Губернатор подчеркнул, что «все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты». Он пообещал регулярно информировать жителей о сроках устранения аварий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде областей Центрального федерального округа синоптики прогнозировали похолодание до минус пяти градусов и выпадение мокрого снега 2 и 3 мая.

    Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья наблюдали снег, который покрыл землю и деревья.

    В Ярославской и Тверской областях 1 мая утром температура воздуха опустилась до одного градуса тепла, также выпал снег.

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    1 мая 2025, 19:43 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине

    Tекст: Мария Иванова

    Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в западной части Аргентины, эпицентр находился в 100 километрах от города Ла-Риоха.

    В провинции Ла-Риоха на западе Аргентины зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8, передает ТАСС. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр находился в 104 километрах к северо-западу от города Ла-Риоха, где проживает около 162 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 131 километр. На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Отметим, что в этот же день землетрясение произошло на северо-востоке Ирана в пяти городах провинции, включая Торбете-Хейдарие, Роштхар, Гонабад и Тайбад.

    Число пострадавших в результате землетрясения мощностью пять баллов по шкале Рихтера в северо-восточной провинции Хорасан-Резави Ирана возросло до 29 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr.

    «Хотя это землетрясение не повлекло за собой материального ущерба, в результате него пострадали 29 человек», – приводит агентство заявление местных властей. Большинство травмированных получили легкие повреждения, пытаясь спастись. Только один человек остается в больнице, остальные уже выписаны.

    Сейсмологи уточняют, что подземные толчки были зафиксированы в 5.10 по местному времени на глубине десять километров.

    Накануне в районе Тихого океана произошли подземные толчки магнитудой 5,1 примерно в 190 километрах от столицы Тонга. Ранее у острова Маккуори зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9.

    А 26 апреля на Южном берегу Крыма в районе Ялты утром и днем случились четыре слабых землетрясения, три из которых ощутили местные жители.

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