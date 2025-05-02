Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.27 комментариев
Снегопад повалил деревья и обесточил районы Москвы и области
В Москве снегопад повалил деревья и повредил инфраструктуру
Утренний снегопад в Москве повалил деревья и привел к повреждению объектов инфраструктуры.
Снегопад, прошедший в ночь на пятницу в Москве и области, повалил деревья и привел к повреждению инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Наиболее сильно пострадали рабочий поселок Деденево Дмитровского района и Клинский район, где ночью были зафиксированы отключения электроэнергии.
К утру 2 мая снежный покров образовался в большинстве районов Москвы, тогда как в Подмосковье снег выпал еще вечером накануне. Метель распространилась до центра города, температура воздуха колеблется от нуля до двух градусов тепла.
По сведениям комплекса городского хозяйства столицы, коммунальные службы с утра распиливают и вывозят упавшие деревья. «Городские службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – сообщили в ведомстве.
Власти уточнили, что несмотря на непогоду, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме и отключений потребителей не допущено. Вместе с тем, горожан предупреждают о порывах ветра до 15 метров в секунду, которые сохранятся до 3 мая, и просят не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Департамент транспорта Москвы советует использовать общественный транспорт или автомобили на зимней резине из-за сложных дорожных условий. Водителям также рекомендуют снижать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.
Во второй день мая жители западных районов Москвы и Подмосковья увидели снег, который покрыл землю и деревья.
В МЧС ранее предупреждали, что в ряде областей Центрального федерального округа 2 и 3 мая ожидается похолодание до минус пяти градусов и осадки в виде мокрого снега.