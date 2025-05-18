Синоптик спрогнозировал похолодание и дожди в Центральной России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следующая неделя в Центральной России начнется с похолодания и дождей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «неделя в Центральной России стартует с дождей и похолодания. Если ночью плюс 8 – плюс 13, то днем уже не выше плюс 12 – плюс 17 градусов». К тому же ожидается порывистый западный ветер до 13 метров в секунду и снижение атмосферного давления до 738 миллиметров ртутного столба.

Во вторник, как уточнил синоптик, дожди продолжатся и станет еще холоднее: ночью температура опустится до плюс 5 – плюс 10, днем не превысит плюс 11 – плюс 16 градусов. В среду утром погода временно прояснится и похолодает до плюс 2 – плюс 7 градусов, однако днем осадки вернутся, а температура составит плюс 14 – плюс 19.

К четвергу ожидается влияние гребня антициклона: станет солнечно и сухо, ночью температура понизится до плюс 1 – плюс 6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16 – плюс 21. В пятницу, по прогнозу, местами пройдет небольшой дождь, ночью плюс 7 – плюс 12, а днем потеплеет до плюс 19 – плюс 24 градусов.

В выходные вновь похолодает и пройдут затяжные дожди. Температура ночью составит плюс 9 – плюс 14, днем в субботу ожидается плюс 17 – плюс 22 градуса, в воскресенье – на один-два градуса ниже.

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