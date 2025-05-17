Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Дождь с песком из Африки прошел в Крыму
Ночью на территории Крыма прошел необычный дождь с песком, который принес южный циклон из районов Северной Африки, вызвав пыльный шлейф в атмосфере.
Дождь с песком прошел на территории полуострова ночью, передает РИА «Новости».
По информации крымского гидрометцентра, песок был принесен южным циклоном, сформировавшимся над севером Африки и захватившим Крым своей теплой частью. В ведомстве объяснили, что в результате действия южного циклона над Крымом образовался пыльный шлейф, а с ним пришли частицы песка с североафриканских территорий.
Сотрудники гидрометцентра подчеркнули, что подобные явления не представляют собой исключительный случай. По их сведениям, последний раз пыльный шлейф с песком наблюдался на полуострове в конце апреля 2024 года.
В субботу в Симферополе и Крыму отмечалась очень теплая погода, сильный ветер и заметное уменьшение прозрачности воздуха из-за большого количества пыли. Метеорологи прогнозируют, что в воскресенье и понедельник на полуострове похолодает.
Год назад, 26 апреля, сообщалось, что в Симферополе вторые сутки подряд наблюдается необычное метеорологическое явление – дождь с песком. До этого жители Белгорода и Крыма заметили желтые осадки и желтое небо из-за африканской песчаной бури, пришедшей в Россию.