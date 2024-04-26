В Симферополе второй день подряд прошел дождь с песком

Tекст: Елизавета Шишкова

Ночью в Симферополе прошел небольшой дождь, после которого на машинах и других поверхностях образовался грязно-желтоватый налет. О похожих явлениях в социальных сетях сообщают жители других районов Крыма, передает РИА «Новости».

Директор крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая объяснила, что причиной этого явления стали тропические воздушные массы, которые принесли в Крым не только жару, но и песок из Северной Африки.

По словам Любецкой, такое явление не является уникальным и случается в Крыму раз в несколько лет. Мощные ветры на разных высотах поднимают песок со стороны Средиземноморья и Африки, а затем переносят его на полуостров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил об африканском песке, дошедшем до регионов России.