Стало известно о резком похолодании в Москве на следующей неделе

Пониженную температуру в Москве на всю неделю предсказали синоптики

Tекст: Денис Тельманов

Снижение температуры воздуха в Москве до уровня 13–15 градусов ожидается с понедельника, передает ТАСС. Как сообщил Роман Вильфанд, температура будет ниже нормы мая на два–три градуса, при этом усилится облачность, возможны небольшие дожди и грозы.

В ночные часы температура в начале недели составит плюс 10–15 градусов, а днем понизится до 13–15 градусов. По словам Вильфанда, во вторник и среду тепловой фон существенно не изменится, а в четверг возможен кратковременный дождь и незначительное повышение температуры до 17 градусов, что все еще останется ниже средних значений для этого периода.

Метеоролог уточнил, что до конца недели резких перемен в погоде не ожидается, ночные температуры будут держаться на уровне 4–9 градусов. Заморозков в столичном регионе не прогнозируется. Кроме того, похолодание распространится по всей европейской части страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог Роман Вильфанд прогнозировал потепление до плюс 20 градусов и прекращение ночных заморозков в Московском регионе с пятницы.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что в июне температура в Москве может превысить многолетнюю норму более чем на один градус и лето начнется по-настоящему жарко.