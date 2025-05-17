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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

    16 комментариев
    17 мая 2025, 10:22 • Новости дня

    На Земле началась магнитная буря средней силы

    Tекст: Мария Иванова

    Вночь на субботу на Земле стартовала магнитная буря класса G2, однако к утру ее интенсивность снизилась до слабого уровня G1.

    Магнитная буря классов G2 и G1 началась на Земле в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

    Леус уточнил: «После полуночи вызванное им (солнечным ветром) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2».

    Синоптик подчеркнул, что дальнейшего усиления бури не ожидается. По его данным, магнитная буря после шести утра снизилась до слабого уровня G1 и, как ожидается, сохранится преимущественно на этом уровне до понедельника.

    Ранее ученые предупреждали, что в выходные прогнозируется заметное усиление магнитной активности, связанное с крупной корональной дырой на Солнце, что приведет к геомагнитным возмущениям.

    На Солнце 14 мая зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку класса X2.5, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле. В тот же день яркая вспышка класса M5.3 была отмечена на Солнце в группе пятен 4087, ее длительность составила 37 минут.

    16 мая 2025, 14:25 • Новости дня
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81,2%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Согласно данным ВЦИОМ, уровень доверия Владимиру Путину составил 81,2%, увеличившись на 0,6 п.п. по сравнению с предыдущей неделей. Одобрение деятельности президента выросло на 0,9 п.п. и составило 79,2%, передает ТАСС.

    Деятельность правительства России одобряют 52,7% опрошенных, а работу главы правительства Михаила Мишустина – 53,5%. Уровень доверия Мишустину составил 62,3%.

    Также ВЦИОМ выяснил отношение россиян к лидерам парламентских партий: 34,5% респондентов выразили доверие лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,7% , лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,7% и главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% .

    Уровень поддержки «Единой России» составил 36,8%, КПРФ – 9,9%, ЛДПР – 11,2%, «Справедливой России – За правду» – 4% и «Новых людей» – 6,4%.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил опрос с 5 по 11 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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    16 мая 2025, 18:24 • Новости дня
    Лично знакомый с группой Дятлова ученый раскрыл причину ее гибели
    Лично знакомый с группой Дятлова ученый раскрыл причину ее гибели
    @ Общественное достояние

    Tекст: Александра Юдина

    Профессор технических наук Петр Бартоломей, лично знавший участников экспедиции Дятлова, выразил мнение, что гибель группы связана с азотно-кислотным техногенным воздействием.

    По его мнению, трагедия на Северном Урале была вызвана техногенным явлением – азотно-кислотным воздействием, а не результатом чьих-либо злонамеренных действий, передает Ura.ru.

    Профессор пояснил, что отпечатки ног на снегу могли возникнуть из-за химического или теплового воздействия, однако тепловое влияние на большой дистанции маловероятно.

    Бартоломей считает, что «чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность», сравнив процесс с тем, как соль на снегу оставляет мокрые следы, которые застывают при морозе.

    Ранее ученый отмечал, что в ночь трагедии 2 февраля 1959 года проводился запуск ракеты с полигона Капустин Яр, который завершился аварийно, а вскоре в Свердловск прибыл заместитель прокурора РСФСР, что, по мнению профессора, подчеркивает государственную важность происшествия.

    Однако другие специалисты критически относятся к этой версии, отмечая, что азотная кислота при старте ракеты расходуется и не могла бы привести к подобным последствиям.

    Гибель группы Дятлова остается одной из самых загадочных трагедий XX века. В ту ночь на Северном Урале погибли девять туристов, часть которых была найдена без одежды, а другие получили тяжелые травмы, что породило множество конспирологических версий.

    Ранее эксперт указал на «улики в пользу инсценировки» на месте гибели группы Дятлова.

    До этого Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

    Коментарии (20)
    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 19:14 • Новости дня
    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории

    Мединский: Война и переговоры в истории всегда идут одновременно

    Мединский уличил требующих прекращения огня в незнании истории
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил, что переговорные процессы часто идут параллельно с военными действиями, отметив ошибочность мнения об их разделении.

    Мединский, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, высказался в эфире телеканала «Россия 1» о сочетании войны и переговоров. По его словам, «как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», передает ТАСС.

    Он отметил, что утверждение о возможности переговоров только после перемирия присуще людям, не знающим истории. Он подчеркнул: «О чем говорят сейчас многие? Это якобы сначала перемирие <…>, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают». По мнению Мединского, исторический опыт показывает, что переговорные процессы и военные всегда идут рука об руку.

    Владимир Мединский напомнил о нескольких исторических конфликтах, в которых наряду с военными действиями велись переговоры. В числе таких примеров он упомянул американо-вьетнамский конфликт, войну в Корее и советско-финское противостояние — все они сопровождались дипломатическими контактами даже в разгар боев.

    Мединский также сослался на фигуру немецкого государственного деятеля Отто фон Бисмарка, который в течение длительного времени служил послом в Санкт-Петербурге. По его словам, Бисмарк отлично знал русский язык, глубоко понимал особенности российской ментальности и осознавал стратегическое значение сотрудничества между Россией и Германией. Мединский процитировал одну из его знаковых фраз.

    «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, понимал Россию и общие интересы между Россией и Германией, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», – пояснил Мединский.

    Он добавил: «Вот это "русские всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории».

    Ранее Мединский сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Кроме того, Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Коментарии (17)
    16 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    Мединский напомнил Украине про соглашения в феврале 2022 года в Гомеле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Стамбуле российская делегация акцентировала внимание украинских представителей на условиях соглашений, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года, сообщил в интервью телеведущему Евгению Попову помощник российского президента Владимир Мединский.

    Мединский подчеркнул значимость напоминания Киеву условий взаимных соглашений, обсуждавшихся в Гомеле в феврале 2022 года, передают Вести. По его словам, этот шаг был важной частью переговорного процесса между Россией и Украиной.

    «Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», – сказал Мединский.
    «Но, к сожалению большому, и стамбульский процесс тоже был сорван из-за прямого вмешательства Запада», – добавил глава делегации России на переговорах.

    Он отметил, что основное внимание на переговорах в пятницу в Стамбуле было уделено вопросам, которые обсуждались на начальном этапе диалога и могли поспособствовать продвижению по ряду направлений.

    Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

    Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

    Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.

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    16 мая 2025, 16:52 • Новости дня
    Мединский назвал обсужденные на переговорах с Украиной темы
    Мединский назвал обсужденные на переговорах с Украиной темы
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс.

    Анонсирован масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000, передает РИА «Новости».

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Киев запросил встречу глав государств и Россия приняла это к сведению.

    «Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня», – сообщил Мединский.

    Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала в первую очередь прекращение огня.

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    16 мая 2025, 12:34 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16

    Генерал-майор Попов: Украина теряет F-16 из-за просчетов командования ВСУ

    Генерал-майор авиации объяснил рост потерь Украиной истребителей F-16
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украина продолжает терять переданные Европой истребители F-16 по целому ряду причин, главные из которых: недостаточный опыт пилотов и недоработки технического персонала на земле, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее ВСУ сообщили о крушении еще одного боевого самолета.

    «Украинские пилоты получили большой опыт учебно-тренировочных полетов, но не наработали достаточную практику в реальных условиях. Последнее обстоятельство, судя по всему, в некоторой степени игнорируется командованием воздушных сил Украины. Они стали более массово отправлять истребители в бои, отсюда и большее количество крушений», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    «К тому же, по оценкам НИИЦ Авиационно-космической медицины и военной эргономики, у F-16 не очень удобная архитектура систем управления. Во время тренировочного полета это может не проявиться, но в критической ситуации, при цейтноте, это способствует принятию пилотом неправильных решений», – продолжил он.

    «Также нештатная ситуация могла стать следствием недоработок при технической эксплуатации самолета на земле – при заправке, подготовке полетного задания, работе с узлами подвески. Более того, инженеры могли провернуть, но не утопить лючки, где находятся инструменты для подключения боевой цепи. Кроме того, не исключено, что они плохо закрыли створку после заправки азотом стоек шасси», – перечислил спикер.

    «На сверхвысоких скоростях любой плохо закрытый люк может сорваться и ударить по килю или стабилизатору с такой силой, что пилот расценит это как атаку по самолету извне и катапультируется. Нельзя недооценивать стресс-фактор. То, что ты знаешь на земле на пять, в воздухе при нештатной ситуации станет в лучшем случае четверкой. А если пилот недоучил теорию, в воздухе он будет двоечником», – резюмировал собеседник.

    Ранее воздушные силы Украины сообщили, что утром в пятницу они утратили связь с истребителем F-16, который выполнял задачу по отражению воздушной атаки. «По предварительным данным, пилот уничтожил три воздушные цели и отработал по четвертой, используя авиационную пушку. Однако на борту произошла ситуация. Военный увел самолет от населенного пункта и успешно катапультировался», – говорится в сообщении.

    По данным из открытых источников, к настоящему моменту Украина получила около 20 истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Киеве официально признали потерю трех из них. Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС сообщал, что США передают Украине неисправные самолеты, находящиеся на свалке авиационной техники, чтобы использовать их как источники запчастей для боевых машин ВСУ.

    Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признавал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.

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    16 мая 2025, 21:32 • Новости дня
    В доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах
    В доме экс-главы МИД Козырева прошли обыски по делу об убийствах
    @ Антон Тушин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственные действия прошли в загородном особняке, ранее принадлежавшем бывшему министру иностранных дел Андрею Козыреву (признан в РФ иностранным агентом), сообщили СМИ.

    Как пишет «112», Козырев занимал пост главы МИД России с 1991 по 1996 год, а в 2012 году продал дом в Барвихе, который, по информации издания, перешел к лидеру «сиротинской» ОПГ Игорю Шинкаренко, передает «Российская газета».

    В настоящее время Шинкаренко находится за рубежом. В ходе обысков сыщики обнаружили и изъяли крупную сумму наличных, а также документы и электронную технику, которые могут иметь значение для следствия.

    Расследование, инициированное Следственным комитетом, связано с фактами бандитизма и серией заказных убийств предпринимателей и криминальных авторитетов, совершенных в 1990-х годах.

    Ранее в столице следственные органы провели обыски у нескольких соучредителей организации «Депутаты мирной России», деятельность которой признана нежелательной в России.

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    16 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились спустя почти два часа.

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась спустя почти два часа, передает РИА «Новости». Источник в МИД Турции сообщил о завершении встречи.

    Пока подробности переговоров неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Ранее в Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Делегации стран разместились за П-образным столом друг напротив друга.


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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    16 мая 2025, 12:25 • Новости дня
    Премьер Малайзии испугался реакции жены на загадку Путина

    Премьер Малайзии испугался реакции жены на загадку Путина про три трона

    Премьер Малайзии испугался реакции жены на загадку Путина
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пошутил о том, что может попасть в неприятности с женой после загадки с тремя тронами, рассказанной президентом Владимиром Путиным.

    Во время выступления в МГИМО премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим рассказал о забавном инциденте, произошедшем на пресс-конференции в ходе его визита в Россию, передает Газета.ru.

    Ибрагим отметил: «Мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это – и я попаду в неприятности. Поэтому я ответил, что не все мусульмане разделяют эту точку зрения. Конечно, это разрешено, но я все равно настаиваю: у меня только одна жена».

    Премьер также добавил, что российский президент признался ему, что очень редко шутит на публике. В завершение Ибрагим подчеркнул, что между Россией и Малайзией сложились доверительные и продуктивные отношения, которые позволяют политикам быть большими друзьями, а также выразил надежду на успешное будущее для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал о своем диалоге с премьером Малайзии во время осмотра Андреевского зала Кремля. Глава России спросил, для кого предназначался третий трон, на что премьер Малайзии ответил, что для второй жены.

    Анвар Ибрагим во время визита в Россию отметил архитектуру и атмосферу центра Москвы, выделив храм Василия Блаженного.

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    16 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры со стамбульским процессом в 2022 году связывает исключительно город Стамбул.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией в Стамбуле не являются продолжением прерванного в 2022 году процесса, передает ТАСС.

    «Все, что связывает нынешние переговоры со стамбульским процессом – это исключительно город Стамбул», – написал Ермак в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ермак не входит в официальный состав украинской делегации, но находится в Стамбуле. 16 мая он встречался с американскими и турецкими официальными лицами.

    Глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение прерванного три года назад мирного процесса.

    Встреча делегаций России и Украины началась в Стамбуле. Делегации России и Украины сели друг напротив друга на переговорах.

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    16 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    Посольство России: Лондон пытался сорвать переговоры по Украине

    Посольство России обвинило Британию в попытках срыва переговоров

    Посольство России: Лондон пытался сорвать переговоры по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Британские власти, по заявлению российского посольства, используют угрозы новыми санкциями для давления на Россию во время переговоров по Украине.

    Власти Британии намеренно пытаются помешать переговорному процессу по Украине, передает ТАСС, ссылаясь на заявление российского посольства. В дипмиссии подчеркнули, что угрозы ввести новые санкции против России только усложняют поиски урегулирования ситуации.

    «Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 Мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», – говорится в заявлении.

    По мнению российской стороны, действия Лондона свидетельствуют о нежелании Британии способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Посольство также указало на неудовлетворенность позицией британского руководства по историческим вопросам и союзнической памяти времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, помощник президента России Владимир Мединский напомнил Киеву о соглашениях, обсуждавшихся в феврале 2022 года в Гомеле. Мединский также отметил, что переговорные процессы часто проходят параллельно с военными действиями, и назвал ошибочной точку зрения об их полном разделении. Подводя итоги переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, Мединский процитировал первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

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    16 мая 2025, 19:05 • Новости дня
    Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб в египетском отеле

    В Египте погиб ребенок из Ярославля, упав с бортика фонтана

    Tекст: Евгения Караваева

    В Египте погиб мальчик, который упал с шестиметровой высоты фонтана на территории гостиницы.

    Четырехлетний ребенок из Ярославля погиб в Египте после падения с бортика фонтана в отеле Xanadu Makadi Bay, сообщает РИА «Новости». Юрист Игорь Косицын сообщил об этом происшествии, уточнив, что трагедия случилась во время заселения семьи в гостиницу.

    По словам Косицына, мальчик вместе с братом и отцом находился возле ресепшн на втором уровне. Младший ребенок забрался на край фонтана. Когда отец позвал сына, тот не сориентировался и упал в техническое пространство глубиной около шести метров, которое находилось за бортиком фонтана и не было оборудовано ограждением.

    Мальчик получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Местная полиция проводит проверку по факту трагедии, а родители ребенка обратились в Следственный комитет России. Юрист считает, что ответственность за случившееся лежит на отеле из-за отсутствия ограждений и предупреждающих табличек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на батискафе, который утонул в Египте, погибла жительница Выборга и двое ее детей. Впоследствии в больнице скончалась девочка из России, пострадавшая при этом крушении.

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    16 мая 2025, 23:08 • Новости дня
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым

    Мединский назвал политические причины передачи Крыма Украине Хрущевым

    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Крыма Украине в 1954 году объяснялась политическими интересами генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и необходимостью заручиться поддержкой украинских руководителей в ЦК КПСС, заявил Владимир Мединский.

    На лекции в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live» Мединский рассказал, что основной поводом для передачи Крыма послужило 300-летие Переяславской рады, которое отмечалось в начале 1954 года. Мединский также напомнил, что за несколько месяцев до этого, в декабре 1953 года, был расстрелян Лаврентий Берия, передает РИА «Новости».

    Мединский подчеркнул, что в этот период Никита Хрущев нуждался в поддержке украинских начальников и их голосах на фоне политической нестабильности. По словам Мединского, официальные причины передачи, такие как исторические связи, водоснабжение или хозяйственные комплексы, не были главными. Он назвал их «галиматьей».

    Помощник президента заявил, что настоящими причинами были «голоса, личная власть» Хрущева и заинтересованность группы лиц.

    Также Мединский отметил, что подобные территориальные перераспределения внутри страны разрешались, однако в случае с Крымом решение шло исключительно от центральных властей.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входящий тогда в состав РСФСР.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кому принадлежали территории, которые недавно входили и все еще входят в состав современной Украины.

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    16 мая 2025, 21:36 • Новости дня
    Reuters: Сирия решила прекратить печатать банкноты в России

    Reuters сообщил о планах Сирии наладить выпуск валюты в ОАЭ и Германии

    Reuters: Сирия решила прекратить печатать банкноты в России
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Сирийские власти намерены изменить дизайн национальных банкнот и перенести их производство из России в другие страны.

    Сирийские власти планируют прекратить печатать национальную валюту в России и рассматривают возможность сотрудничества с ОАЭ и Германией, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Среди потенциальных партнеров названы немецкие компании Bundesdruckerei и Giesecke+Devrient. Первая является государственной фирмой, а вторая занимается печатью банкнот и ценных бумаг.

    В частной компании Giesecke+Devrient заявили, что не будут комментировать ситуацию. В налоговом ведомстве Германии отметили, что не ведут переговоров с сирийским государством по сделке печати валюты. Запросы в ОАЭ остались без ответа.

    Дополнительно сообщается, что Сирия намерена изменить дизайн банкнот, убрав изображения бывшего президента Башара Асада.

    Россия выпускала сирийские банкноты с 2012 года после прекращения сотрудничества с дочерней фирмой австрийского Центрального банка из-за введенных Евросоюзом санкций против Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из мавзолея в Кардахе были извлечены и унесены в неизвестном направлении останки Хафеза Асада. Сирия заявила о готовности предложить США сделку по ресурсам, аналогичную украинской.

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