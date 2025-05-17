На Земле началась магнитная буря средней силы

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря классов G2 и G1 началась на Земле в ночь на субботу, сообщается в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Леус уточнил: «После полуночи вызванное им (солнечным ветром) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2».

Синоптик подчеркнул, что дальнейшего усиления бури не ожидается. По его данным, магнитная буря после шести утра снизилась до слабого уровня G1 и, как ожидается, сохранится преимущественно на этом уровне до понедельника.

Ранее ученые предупреждали, что в выходные прогнозируется заметное усиление магнитной активности, связанное с крупной корональной дырой на Солнце, что приведет к геомагнитным возмущениям.

На Солнце 14 мая зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку класса X2.5, которая может вызвать геомагнитные возмущения на Земле. В тот же день яркая вспышка класса M5.3 была отмечена на Солнце в группе пятен 4087, ее длительность составила 37 минут.