На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М

Tекст: Мария Иванова

Вспышка предпоследнего класса мощности, обозначаемого буквой М, была зарегистрирована на Солнце утром 14 мая, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, вспышка была зафиксирована в 6.25 по московскому времени.

В пресс-службе института уточнили: «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут». Событие относится ко второму по мощности классу вспышек.

Солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз. Подобные явления часто сопровождаются выбросом солнечной плазмы, которая достигая Земли, может вызвать магнитные бури.

Напомним, специалисты зафиксировали 12 мая вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.

В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%. При этом за тот же период число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.