Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М
Яркая вспышка класса M5.3 была отмечена на Солнце в группе пятен 4087, ее длительность составила 37 минут.
Вспышка предпоследнего класса мощности, обозначаемого буквой М, была зарегистрирована на Солнце утром 14 мая, передает ТАСС. По данным Института прикладной геофизики, вспышка была зафиксирована в 6.25 по московскому времени.
В пресс-службе института уточнили: «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E68) зарегистрирована вспышка M5.3 продолжительностью 37 минут». Событие относится ко второму по мощности классу вспышек.
Солнечные вспышки подразделяются на пять классов: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает увеличение мощности в десять раз. Подобные явления часто сопровождаются выбросом солнечной плазмы, которая достигая Земли, может вызвать магнитные бури.
Напомним, специалисты зафиксировали 12 мая вспышку класса M1.9 в группе солнечных пятен, вызвавшую слабое возмущение магнитного поля Земли.
В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%. При этом за тот же период число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза.