На Солнце зафиксировали мощную вспышку предпоследнего класса M1.9

На Солнце зафиксировали вспышку класса M1.9 продолжительностью 11 минут

Tекст: Мария Иванова

В ночь на понедельник на Солнце была зафиксирована мощная вспышка предпоследнего класса по уровню мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«12 мая в 3.01 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4079 (N08W89) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 11 минут», – говорится в сообщении.

По данным мониторинга, за последние сутки всплески солнечного излучения оказали влияние на ионосферу Земли, но уровень воздействия остался на слабом уровне R1. Также наблюдалась слабая возмущенность магнитного поля планеты – степень G1, передает ТАСС.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: от минимального A до максимального X. При каждом переходе к следующему классу мощность возрастает в десять раз. Подобные вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, при этом число магнитных бурь на Земле вырослов 2,5 раза.

В апреле синоптик предупреждал о мощных магнитных бурях на Земле.