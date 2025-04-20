Синоптик предупредил о мощных магнитных бурях на Земле с 22 апреля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о прогнозируемых магнитных бурях на Земле вечером 22 апреля. По его словам, во второй половине дня по московскому времени геомагнитное поле вновь станет слабо возмущенным, а ближе к вечеру с вероятностью около 85% начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня – классов G1 и G2.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье уже были зафиксированы слабые возмущения уровня G1 в магнитосфере, однако они не отличались продолжительностью и интенсивностью. Леус отметил, что, согласно данным мировых прогностических центров, магнитные бури на Земле могут продлиться до 24 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты прогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля, ранее на Солнце произошла вспышка класса M56, а в конце февраля на Земле уже началась магнитная буря.