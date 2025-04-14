Эксперты спрогнозировали магнитные бури на Земле 16 апреля

Ученые спрогнозировали магнитные бури G1-G2 на Земле после вспышки М43 на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила о возможных магнитных бурях на Земле 16 апреля, которые ожидаются из-за сильной солнечной вспышки класса M4.3, зафиксированной утром в понедельник, передает ТАСС.

В лаборатории уточнили, что всплески могут привести к бурям уровня G1-G2, что указывает на слабую и умеренную интенсивность соответственно по пятибалльной шкале. Всего за выходные на Солнце активировался крупный центр активности №4055, за два дня там произошло 39 вспышек, половина которых относилась к категории M. Это резкое увеличение вспышечной активности повлияло на прогнозирование магнитных бурь, которые могут повлиять на работу электросетей и систем связи на Земле в среду.

пециалисты напоминают, что магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье метеозависимых людей, вызывая у них недомогание и головные боли. В связи с этим рекомендуется соблюдать осторожность в указанные дни и при появлении симптомов обращаться за медицинской помощью.

1 апреля на Солнце зафиксировали вспышку M5.6 в рентгеновском диапазоне, продолжавшуюся 16 минут в группе пятен 4046, что свидетельствует о росте солнечной активности. За день до этого на Солнце ранее зафиксировали три мощные вспышки класса М.