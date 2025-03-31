На Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М

На Солнце зафиксировали три вспышки класса М предпоследней мощности

Tекст: Мария Иванова

Ученые из Института прикладной геофизики зафиксировали три вспышки предпоследнего класса мощности на Солнце, передает ТАСС. Первая вспышка M1.4 была зарегистрирована в 1.50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4048, продолжительность составила 13 минут. Вскоре, в 2.19, произошла вспышка M1.5, а последняя, M1.0, была зафиксирована в 2.48 мск.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, с 28 по 31 марта произошло более 50 вспышек, в том числе одна класса Х и 11 класса М. Ученые отмечают, что рост активности носит системный характер, так как число активных центров увеличивается как в северном, так и в южном полушарии.

Наиболее сильная серия взрывов наблюдается к югу от солнечного экватора в активной области № 4048. «Центр находится на значительном удалении от линии Солнце-Земля, но сокращает этот угол на 15 градусов ежедневно. К середине недели он выйдет в зону максимального влияния», – говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X, в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Вспышки класса M, как правило, сопровождаются выбросами плазмы, которые могут вызывать магнитные бури при достижении Земли.

На прошлой неделе на Солнце зарегистрировали мощную вспышку уровня X1.1, но она пока не представляет опасности для Земли.

Ученые предупреждали о геомагнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце.