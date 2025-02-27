Ученые предупредили о геомагнитных бурях из-за корональной дыры на Солнце

Ученые: На Земле возможны геомагнитные возмущения из-за корональной дыры на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Согласно информации, опубликованной на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, Земля будет находиться под воздействием корональной дыры на Солнце до 2 марта. В настоящее время на Солнце имеются две крупных корональных дыры, расположенные на противоположных сторонах солнечного диска. Эти дыры, приближаясь к Земле, вызывают ускорение солнечного ветра.

Сейчас поток солнечного ветра от второй корональной дыры, менее обширной по площади, достиг Земли. В результате скорость ветра возросла и временами превышает 600 км/с, в то время как еще недавно составляла около 350 км/с. Ожидается, что вероятность магнитных бурь в ближайшие два дня составит от 20% до 40%.

Предыдущие прохождения корональных дыр вызывали геомагнитные возмущения на протяжении недели, но буря зафиксирована была только одна и она была слабой. На этот раз возможные последствия также ожидаются умеренными.

Напомним, на этой неделе на Солнце были зафиксированы две вспышки предпоследнего класса M, одна из которых достигла уровня M3.3 и длилась 15 минут.

Во вторник утром на Солнце была зарегистрирована вспышка класса M1.6, продолжавшаяся 25 минут, что может вызвать магнитные бури на Земле.

Ученые предупреждали, что на Земле ожидаются слабые магнитные бури 10–11 февраля из-за корональной дыры на Солнце, производящей быстрые потоки солнечного ветра.