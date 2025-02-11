На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M16

Институт геофизики зафиксировал солнечную вспышку M16 в группе пятен 3981

Tекст: Мария Иванова

Вспышка класса M1.6 была зарегистрирована на Солнце 11 февраля в 8.35 по московскому времени. Она произошла в группе пятен 3981 (N06W88) и длилась 25 минут, сообщает ТАСС.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на Земле. Существует пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс указывает на увеличение мощности в десять раз.



Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, которые влияют на работу спутников и связь.

Подобные события интересуют ученых, так как они могут предоставлять ценную информацию о солнечной активности и ее последствиях для Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 11 февраля на Земле ожидаются слабые магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце, которая производит быстрые потоки солнечного ветра, сообщил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

7 февраля на Солнце была зафиксирована пятая за день мощная вспышка класса M7.6, произошедшая в группе пятен 3981 и продолжающаяся 39 минут. За день до этого в пятнах 3981 произошла вспышка M7.6, которая также может повлиять на Землю.