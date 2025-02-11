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На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса M16
Институт геофизики зафиксировал солнечную вспышку M16 в группе пятен 3981
На Солнце во вторник утром была зарегистрирована вспышка класса M1.6, продолжавшаяся 25 минут, она может стать причиной магнитных бурь на Земле при достижении выбросами солнечной плазмы нашей планеты.
Вспышка класса M1.6 была зарегистрирована на Солнце 11 февраля в 8.35 по московскому времени. Она произошла в группе пятен 3981 (N06W88) и длилась 25 минут, сообщает ТАСС.
Вспышки на Солнце классифицируются по мощности рентгеновского излучения на Земле. Существует пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс указывает на увеличение мощности в десять раз.
Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, которые влияют на работу спутников и связь.
Подобные события интересуют ученых, так как они могут предоставлять ценную информацию о солнечной активности и ее последствиях для Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 11 февраля на Земле ожидаются слабые магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце, которая производит быстрые потоки солнечного ветра, сообщил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
7 февраля на Солнце была зафиксирована пятая за день мощная вспышка класса M7.6, произошедшая в группе пятен 3981 и продолжающаяся 39 минут. За день до этого в пятнах 3981 произошла вспышка M7.6, которая также может повлиять на Землю.