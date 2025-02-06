На Солнце произошла мощная вспышка M7.6

Мощная солнечная вспышка M76 зарегистрирована в группе пятен 3981

Tекст: Мария Иванова

На Солнце произошла мощная вспышка класса M7.6, передает ТАСС. Это произошло 6 февраля в 14.04 по московскому времени и продолжалось 35 минут. Вспышка была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981, расположенной на Солнце.

Согласно информации с сайтов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это второе по силе подобное событие в феврале. Самая крупная вспышка уровнем M8.8 была зарегистрирована 3 февраля.

Область 3981, в которой произошла вспышка, является самой крупной на стороне Солнца, обращенной к Земле. Поэтому, учитывая местоположение центра взрыва, существует высокая вероятность влияния вспышки на Землю, что может вызвать магнитные бури и иные явления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, две вспышки на Солнце класса M1.2 и M2.7, зарегистрированные 5 февраля, также могут влиять на Землю в течение двух-трех дней, создавая риск магнитных бурь.

Кроме того, четыре мощные вспышки класса M, в том числе самая сильная M2.7, были зафиксированы на Солнце 4 февраля, из них три произошли в группе пятен 3981 и могут привести к магнитным бурям на Земле.

А 3 февраля произошло семь вспышек предпоследнего класса мощности, самая сильная из которых достигла уровня M8.8.