На Солнце зафиксировали семь мощных вспышек

На Солнце зарегистрировали семь мощных вспышек класса М

Tекст: Мария Иванова

В понедельник на Солнце произошли семь вспышек предпоследнего класса мощности. Самая мощная из них, вспышка M8.8, была зарегистрирована в 6.58 по московскому времени в группе пятен 3981 (N06E24). Продолжительность вспышки составила двенадцать минут, сообщает ТАСС.

В период с 2.00 до 11.00 по московскому времени были зафиксированы вспышки классов М4.2, М2.5, М3.1, М3.2 и две вспышки M1.0. Индекс вспышечной активности составил 8.7 по 10-балльной шкале, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается высокая вероятность появления вспышек класса Х в ближайшие двое суток.

«Судя по всему, рост активности носит глобальный характер. Синхронное увеличение числа и мощности вспышек наблюдается на невидимой стороне Солнца. Вчера вечером был зафиксирован крупный выброс плазмы, аналогичный выброс произошел сегодня ночью», – говорится в сообщении.

Активные центры переместились на центральный меридиан, что означает их нахождение напротив Земли в зоне максимального воздействия. Солнечные вспышки сопровождаются выбросами плазмы, чьи облака могут достигать Земли и провоцировать магнитные бури.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце утром 29 января в группе пятен 3977 была зафиксирована мощная вспышка класса M1.0, которая продолжалась 48 минут. Затем серия солнечных вспышек, включая вспышку предпоследнего класса М, была зафиксирована 31 января в одной группе солнечных пятен в Институте прикладной геофизики.

А накануне произошли четыре вспышки класса М на Солнце, самая мощная из которых достигла класса M5.1, она была зарегистрирована 2 февраля в 17.04 в группе пятен 3977.