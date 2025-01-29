На Солнце произошла мощная вспышка класса M

На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М10 продолжительностью 48 минут

Tекст: Мария Иванова

Институт прикладной геофизики зафиксировал вспышку класса M на Солнце 29 января в 07:08 по московскому времени. Вспышка произошла в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3977 (N23E70) и продолжалась 48 минут, сообщает ТАСС.

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в этот же день были зарегистрированы еще две вспышки класса C. Эти события могут вызывать выбросы солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

Солнечные вспышки классифицируются в зависимости от мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в десять раз.

Напомним,ю в начале недели на Солнце была зафиксирована вспышка класса M2.7, которая продолжалась 36 минут и повысила уровень влияния рентгеновских всплесков на ионосферу Земли до R1 по пятибалльной шкале.

До этого на Солнце произошла вспышка класса М3.3, продолжавшаяся 48 минут в группе пятен 3967.

Кроме тогоо, на прошлой неделе на Солнце наблюдался уникальный феномен в виде выброса черной структуры, связанной с нейтральным водородом.