Канада и Евросоюз решили углубить оборонное сотрудничество

Rapporteur: ЕС и Канада решили укрепить оборону от Арктики до Черного моря

Tекст: Мария Иванова

ЕС и Канада планируют углублять оборонное сотрудничество «от Арктики до Черного моря». Об этом пишет портал Rapporteur со ссылкой на документ, подготовленный к саммиту сторон в Монреале.

«Канада и ЕС являются стратегическими партнерами в деле повышения ответственности за нашу общую безопасность и оборону», – говорится в проекте заявления.

Стороны намерены ускорить реализацию партнерства в области безопасности, расширяя взаимодействие в урегулировании мировых кризисов, морской и космической безопасности, а также в оборонной промышленности. Отмечается, что Канада заинтересована в расширении участия в миссиях в рамках общей политики безопасности ЕС.

Саммит ЕС и Канады пройдет в Монреале 29-30 октября. На нем планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества, безопасности и энергетики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить на саммите в Монреале идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе.

В пятницу Германия, Франция и ряд других стран ЕС выступили против этой инициативы.

В прошлом месяце Европейский союз решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения.