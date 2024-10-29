В ЕС ввели пошлины на китайские электромобили

ЕК утвердила пошлины до 35% на китайские электромобили в ЕС на 5 лет

Tекст: Ольга Иванова

Еврокомиссия одобрила введение компенсационных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая в Европейский союз на срок пять лет. Пошлины могут достигать 35,3%, сообщает ТАСС. Это решение стало результатом антисубсидиарного расследования, которое завершилось сегодня.

Несмотря на утверждение пошлин, переговоры между техническими группами ЕС и Китая продолжаются. По словам высокопоставленного представителя ЕС, стороны продолжают обсуждения для поиска компромиссного решения, которое могло бы удовлетворить обе стороны.

Дипломат отметил, что официальное решение Еврокомиссии будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в среду, а его вступление в силу ожидается в четверг, 31 октября.

Напомним, Евросоюз с 4 июля ввел импортные пошлины в размере до 37,6% на электромобили из Китая. В частности, пошлины взимаются с трех китайских автопроизводителей: BYD (17,4%), Geely (19,9%) и SAIC (37,6%). Позже концерны Mercedes-Benz и BMW объявили о том, что они против пошлин на китайские электрокары, которые одобрили в Европейской комиссии.