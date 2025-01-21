На Солнце произошла мощная вспышка класса М33

Мощная вспышка М33 зарегистрирована в группе пятен 3967 на Солнце

Tекст: Мария Иванова

В Институте прикладной геофизики зарегистрировали мощную солнечную вспышку класса М3.3. Она произошла 21 января в 13.39 мск в рентгеновском диапазоне и продолжалась 48 минут в группе солнечных пятен 3967 (S17E23), сообщает ТАСС.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Солнце в данный момент есть два активных центра высшего уровня – 3961 и 3964. Эти центры находятся в зоне влияния на Землю, однако вспышек они пока не производят.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует излучению в 10 нВт на 1 кв. м на орбите Земли, при переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Часто вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Напомним, 17 января на Солнце зарегистрировали за день три вспышки класса M2.1, последняя из них произошла в группе пятен 3964 и длилась 13 минут. А 4 января на Солнце в течение суток произошли три мощные вспышки класса X, максимальная из которых была зарегистрирована в 15.48 по московскому времени, они могут повлиять на Землю, если активность продолжится. Кроме того, ученые зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце.