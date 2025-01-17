Солнце пережило третью вспышку класса М за день

Третья за день вспышка класса M21 зарегистрирована на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Институт прикладной геофизики зафиксировал новую вспышку класса M на Солнце. Это уже третья вспышка такой мощности, произошедшая 17 января, сообщает ТАСС. Вспышка была зарегистрирована в 12.19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27). Ее продолжительность составила 13 минут.

Ранее в этот же день произошли вспышки классов М1.2 и М1.3. Солнечные вспышки классифицируются на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз.

Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, которые способны влиять на работу спутниковой связи и электросетей на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятнрицу на Солнце после недельного затишья зафиксированы две вспышки предпоследнего класса мощности, что может вызвать магнитные бури на Земле.

4 января на Солнце в течение суток произошли три мощные вспышки класса X.

Ученые также зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.