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    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    17 января 2025, 14:46 • Новости дня

    Солнце пережило третью вспышку класса М за день

    Третья за день вспышка класса M21 зарегистрирована на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зарегистрировали третью за день вспышку класса M2.1, длительность которой составила 13 минут, она произошла в группе пятен 3964.

    Институт прикладной геофизики зафиксировал новую вспышку класса M на Солнце. Это уже третья вспышка такой мощности, произошедшая 17 января, сообщает ТАСС. Вспышка была зарегистрирована в 12.19 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N04W27). Ее продолжительность составила 13 минут.

    Ранее в этот же день произошли вспышки классов М1.2 и М1.3. Солнечные вспышки классифицируются на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует мощности излучения 10 нВт на квадратный метр на орбите Земли. С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз.

    Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда такие облака достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, которые способны влиять на работу спутниковой связи и электросетей на Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятнрицу на Солнце после недельного затишья зафиксированы две вспышки предпоследнего класса мощности, что может вызвать магнитные бури на Земле.

    4 января на Солнце в течение суток произошли три мощные вспышки класса X.

    Ученые также зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

    17 января 2025, 04:47 • Новости дня
    Маск объяснил крушение Starship утечкой кислорода

    Маск заявил, что крушение Starship произошло из-за утечки кислорода или топлива

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива в ходе седьмого тестового запуска ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе.

    Как сообщило РИА «Новости», владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение  Starship во время последнего тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск, но вскоре представители компании сообщили о его «быстром внеплановом демонтаже».

    «По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», – написал Маск в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам космического магната, инженеры SpaceX после обнаружения проблемы добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Также он подчеркнул, что перенос следующего тестового запуска Starship из-за аварии маловероятен, несмотря на случившееся.

    Как написала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 января компания SpaceX объявила о потере прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного полета, когда связь с кораблем прервалась спустя 8,5 минуты после старта.

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    15 января 2025, 18:56 • Новости дня
    Эксперт: Марсианский проект РФ и США может повторить успех миссии «Союз-Аполлон»

    Эксперты оценили возможное предложение США России полететь совместно на Луну и Марс

    Эксперт: Марсианский проект РФ и США может повторить успех миссии «Союз-Аполлон»
    @ nasa.gov

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Марсианская программа может стать своего рода современным проектом «Союз-Аполлон» и послужить разрядкой между странами, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя возможное намерение властей США предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине.

    Американские СМИ сообщают, что избранный президент США Дональд Трамп может предложить Москве возобновить космическое сотрудничество в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине. Предполагается, что оно может включать участие России в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну.

    «В проект Артемида американцы нас приглашали. Артемида – это лунный проект. Там участвуют, можно сказать, все, кроме нас. Почему так произошло, сказать трудно – возможно, бывший глава Роскосмоса может пояснить. Но в плане технологической готовности наше участие в проекте выглядит полезными и необходимым для других участников», – говорит ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

    По его словам, то же самое относится к марсианской программе. Он вспоминает проект «Союз-Аполлон», известный как «рукопожатие в космосе», который стал неким началом разрядки между СССР и Америкой. «Я считаю, что марсианский проект может сыграть ту же роль. И даже более существенную – политическую роль. К тому же американский предприниматель Илон Маск очень высоко ценит наших специалистов и уровень их компетенций», – делится Эйсмонт.

    Эксперт по космосу Иван Моисеев отмечает, что ни Россия, ни США, ни какая-либо иная страна не готова сейчас лететь на Марс: нет утвержденных планов, нет финансирования. При этом он обращает внимание на то, что США активно исследуют Марс роботами, но перспективы пилотируемого полета в обозримом будущем не просматривается – пока ведутся только разговоры об этом.

    Ранее глава компании SpaceX Илон Маск заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года, что является важной частью долгосрочных планов организации.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 10:33 • Новости дня
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    Hill: США могут предложить России совместный полет на Марс ради мира на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США могут предложить России возобновление космического сотрудничества, включая участие в программе «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну, в обмен на мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

    Издание пишет, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы «подсластить сделку» по Украине, предложив президенту России Владимиру Путину активно сотрудничать в космической отрасли. В обмен на это Россия могла бы поспособствовать быстрому разрешению конфликта на Украине, предполагают авторы статьи, передает сообщает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что Россия может стать участником программы «Артемида», целью которой является полет на Марс и возвращение на Луну. Также Россия получит доступ к технологиям и поставщикам, включая SpaceX.

    Издание пишет, что такое предложение может быть привлекательным для российского президента Владимира Путина.

    В ноябре прошлого года историк космонавтики Александр Железняков заявлял, что при Дональде Трампе сотрудничество России и США в космосе оставалось на низком уровне. Однако в прошлом стороны планировали совместную миссию на Венеру, а российские приборы устанавливались на американских станциях.

    В мае текущего года глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что сотрудничество с США фактически ограничивается Международной космической станцией.

    Ранее было подписано третье дополнение к соглашению Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС, которое касается трех полетов в 2025–2026 годах.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие еще вопросы могут обсудить Путин и Трамп.

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    15 января 2025, 23:06 • Новости дня
    Падение метеорита на крыльцо дома в Канаде попало на видео со звуком

    Tекст: Вера Басилая

    В Канаде камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения метеорита на крыльцо дома с громким звуком и облаком пыли, кадры опубликовал телеканал CBC News.

    Камеры видеонаблюдения владельца дома записали момент инцидента. На кадрах видно, как внезапно от крыльца поднимается облако пыли, а также слышен громкий звук удара, передает РИА «Новости».

    «Если бы я это увидел, я бы, наверное, стоял прямо там, и меня бы, скорее всего, разорвало пополам», – приводит издание слова мужчины.

    Хозяин посмотрел камеры, собрал осколки и отправил в Университет Альберты, пишет «Комсомольская правда».

    Ученые обращают внимание на уникальность данного случая. Это первый раз, когда удалось одновременно зафиксировать и видеоматериал, и аудио падения метеорита.

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    16 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Луна включена в список уязвимых объектов культурного наследия

    Всемирный фонд памятников признал Луну уязвимым культурным объектом 2025 года

    Луна включена в список уязвимых объектов культурного наследия
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всемирный фонд памятников (WMF) впервые включил Луну в список мировых объектов культурного наследия под угрозой из-за активной деятельности человека в космосе без протоколов сохранения.

    В 2025 году в этот список вошли места, подвергающиеся влиянию таких глобальных факторов, как изменение климата, туризм, вооруженные конфликты и природные катастрофы, передает РИА «Новости». Помимо Луны, в новый список вошли 24 объекта, расположенных в 29 странах.

    Как пояснила гендиректор WMF Бенедикт де Монтло, Луна была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы подчеркнуть необходимость признания и сохранения артефактов, свидетельствующих о первых шагах человечества за пределами Земли.

    Особую ценность среди этих артефактов представляют видеокамера, запечатлевшая высадку на Луну, и кремниевый диск, оставленный астронавтом Баззом Олдрином. Эти предметы находятся под угрозой из-за активной деятельности человека в космосе, которая ведется «без надлежащих протоколов сохранения» культурного наследия, добавила де Монтло.

    В список WMF 2025 года также вошли историческая городская застройка Газы, разрушенная из-за вооруженного конфликта, древний город Антакья в Турции, пострадавший от землетрясений 2023 года, и система мощеных горных дорог в Андах, проложенная индейскими цивилизациями Южной Америки тысячи лет назад.

    Ранее сообщалось, что Индия намеревается высадить своего космонавта на Луну в 2040 году, и это станет частью более широкой лунной программы страны.

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    17 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Появилось видео с падением обломков Starship SpaceX
    Появилось видео с падением обломков Starship SpaceX
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Камеры очевидцев зафиксировали падение горящих обломков корабля Starship компании SpaceX во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе.

    Горящие фрагменты сыпались с неба, очевидцы сравнили их с огненным дождем, передает «Российская газета».

    По информации мониторингового сервиса Flightradar24, в момент падения обломков в небе над северной частью Атлантического океана произошло значительное изменение в движении воздушного транспорта. Ряд самолетов сменили курс.

    Ранее владелец SpaceX Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Сама SpaceX объявила о потере прототипа.

    Маск отметил, что крушение прототипа не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса.

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    16 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Маск поздравил Безоса с успешным запуском New Glenn

    Маск поздравил Безоса с первым успешным запуском ракеты New Glenn от Blue Origin

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск поздравил владельца компании Blue Origin и основателя Amazon Джеффа Безоса с успешным выходом ракеты-носителя New Glenn на орбиту, отметив, что запуск состоялся с первой попытки.

    Маск поздравил Безоса с успешным запуском ракеты-носителя New Glenn. Маск выразил свои поздравления на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), отметив, что выход на орбиту состоялся с первой попытки, пишет ТАСС.

    Ракета New Glenn благодаря своему тяжелому классу потенциально сможет конкурировать с ракетами компании SpaceX, принадлежащей Маску. Успешный запуск укрепляет позиции Blue Origin в аэрокосмической отрасли.

    Первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn был осуществлен в четверг компанией Blue Origin с мыса Канаверал после того, как первоначально планировавшийся на 10 января запуск был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. После этого запуск неоднократно переносился, но в итоге состоялся успешно.


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    17 января 2025, 02:34 • Новости дня
    SpaceX потеряла прототип Starship в ходе испытательного полета

    SpaceX сообщила о потере управления прототипом Starship через восемь минут полета

    Tекст: Максим Попов

    Американская компания SpaceX объявила о потере прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного полета, когда связь с кораблем прервалась спустя 8,5 минуты после старта.

    Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship во время седьмого испытательного полета, пишет ТАСС. Связь с кораблем прервалась на восьмой минуте полета, после чего вторая ступень перестала отвечать на команды.

    Во время трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России), ведущая заявила: «Мы можем подтвердить, что потеряли корабль». Это заявление стало официальным подтверждением информации о проблемах во время испытания.

    SpaceX в ближайшие дни намерена провести анализ данных и установить причины потери управления второй ступенью корабля. 

    До этого сообщалось, что в ходе очередного испытательного полета прототипа Starship планировалось протестировать доставку на околоземную орбиту десяти спутников системы связи Starlink. Кроме того, SpaceX рассчитывала снять часть теплоизоляционных панелей корабля для проверки уязвимых мест в конструкции. 

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    16 января 2025, 10:26 • Новости дня
    Компания Безоса Blue Origin успешно запустила ракету New Glenn

    Компания Безоса Blue Origin провела первый запуск ракеты New Glenn с мыса Канаверал

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn, которая стартовала с мыса Канаверал и несет аппаратуру для отслеживания параметров полета.

    Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, произвела первый запуск своей тяжелой ракеты-носителя New Glenn, сообщает ТАСС.

    Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 02:03 по времени Восточного побережья США (10.03 мск). Изначально его планировали на 10 января, но из-за неблагоприятных погодных условий старт был перенесен несколько раз.

    В ходе полета ракета несет специализированную аппаратуру для отслеживания всех параметров. Согласно планам Blue Origin, первая ступень ракеты должна опуститься на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Эта платформа названа в честь матери Джеффа Безоса. Компания стремится использовать первую ступень до 25 раз, что позволит значительно сократить затраты на полеты.

    Кроме того, Blue Origin надеется, что грузовой модуль достигнет околоземной орбиты в своем первом тестовом полете. Успешный запуск New Glenn может потенциально составить конкуренцию продукции компании SpaceX Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический полет корабля New Shepard компании Blue Origin с пассажирами, включая Джеффа Безоса, успешно прошел в США. Также сообщалось, что запуск ракеты New Glenn был отменен из-за технических проблем.

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    16 января 2025, 19:30 • Новости дня
    Москвичам пообещали понижение температуры

    Вильфанд: Понижение температуры в Москве прогнозируется с 20 января

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве в ближайшие дни температура будет близка к норме, а в феврале ожидается выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Вильфанд отметил, что с 20 января ожидается понижение температуры до отрицательных значений: ночью до минус восьми градусов, днем около нуля. Он уточнил, что после этого прогнозируется незначительное повышение температуры, однако днем значения останутся отрицательными. Он также подчеркнул, что резких понижений температуры не предвидится, она останется в пределах нормы, передает ТАСС.

    В феврале, по словам метеоролога, температура в Москве будет выше климатической нормы. Несмотря на это, в начале месяца прогнозируются отрицательные значения. Большого количества снега в следующем месяце также не ожидается.

    Ранее Вильфанд сообщил, что средняя годовая температура в России в 2024 году составила минус 0,1 градуса, уступив лишь 2020 году. В четверг он заявил, что последние десять лет были самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура 22 июля 2024 года достигла рекорда в 17,16 градуса.

    Он также сообщил, что в январе на большей части территории России температура воздуха, «безусловно, будет очень высокая».

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    16 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Индия впервые провела успешную стыковку спутников в космосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия успешно осуществила стыковку двух спутников в рамках космической миссии SpaDeX, став четвертой страной в мире, достигшей этой цели, что подтверждает ее амбициозные планы в области освоения космоса.

    Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила об успешной стыковке двух спутников в космосе в рамках миссии SpaDeX, передает ТАСС. Это событие ознаменовало собой исторический момент для страны, поскольку Индия стала четвертой страной в мире, достигшей подобного успеха в космосе.

    Организация также подчеркнула, что стыковка была выполнена с высокой точностью, что способствовало успешному захвату космического корабля.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил индийских ученых с успехом, назвав миссию важным шагом на пути к реализации амбициозных космических планов страны на ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия предложила создать консорциум космических исследований в рамках БРИКС, что должно усилить сотрудничество стран-участниц в космической сфере. Сообщалось, что в Пентагоне заявили о договоренности с Индией по «оборонному обмену» в космосе, что позволит укрепить двусторонние отношения в области безопасности и технологий.

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    17 января 2025, 09:47 • Новости дня
    Маск: Крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

    Илон Маск заявил, что крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск заявил, что крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного полета не повлияет на планы SpaceX по колонизации Марса, подчеркнув важность долгосрочной цели сделать его самоподдерживающейся цивилизацией.

    Крушение прототипа Starship во время седьмого испытательного запуска не повлияет на планы компании SpaceX по колонизации Марса, заявил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) владелец компании Илон Маск. Он подчеркнул, что важен не каждый отдельный запуск, а дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией.

    Во время седьмого испытания SpaceX планировала вывести на орбиту обновленную версию Starship и 10 симуляторов спутников системы Starlink. Однако во время набора высоты произошло «быстрое незапланированное разрушение» корабля. Несмотря на это, компании удалось успешно вернуть на платформу ускоритель Super Heavy, что не получилось при предыдущем запуске.

    Космическая система Starship разработана как универсальная платформа для различных миссий – от околоземных полетов до экспедиций на Луну и Марс. Проект предусматривает многоразовое использование ускорителя и корабля, с вертикальной посадкой на Землю. Общая высота системы составляет 121 метр, а грузоподъемность – до 150 тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск сообщил о крушении прототипа космического корабля Starship из-за утечки кислорода или топлива во время седьмого тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Американская компания SpaceX объявила о потере прототипа, когда связь с кораблем прервалась спустя восемь с половиной минут после старта.

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    15 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В Москве из-за теплой погоды сформировались только забереги

    Tекст: Мария Иванова

    Апрельская погода в Москве привела к формированию лишь заберегов на водоемах, не позволив сформироваться устойчивому ледовому покрову, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Период положительных температур в Москве повлиял на образование льда, передает ТАСС. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в столице образовались только забереги.

    «Со льдом в Москве проблемы, поскольку погода апрельская, температуры высокие. Поэтому в Москве на водоемах сформировались только забереги», – отметил Вильфанд.

    На озерах с небольшой проточностью лед несколько толще, но в большинстве районов Московской области выходить на лед небезопасно. Вильфанд подчеркнул, что толщина льда местами достигает 8-10 сантиметров, но это не считается безопасным уровнем.

    Теплая погода останется в Москве как минимум до третьей декады января. «Сейчас в Москве наблюдается апрельская погода, и до конца этой недели и даже в начале следующей – погода теплая. Начиная с четверга температура будет на 8-9 градусов выше нормы – и так до понедельника», – добавил Вильфанд.

    В среду в столице ожидается небольшой снег, но покров, который образовался за последние дни, к концу недели растает в большинстве районов Москвы и области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Крещение купели разрешено устанавливать только у берега из-за тонкого льда, что связано с высокими температурами до плюс трех градусов.

    В ночь православного праздника Крещения в Москве температура будет выше обычного на четыре-пять градусов, составив -1...-4 °C, что значительно теплее привычных показателей для этого времени года.

    В январе на большей части территории России температура воздуха, как заявлял Вильфанд, будет очень высокой.

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    16 января 2025, 14:14 • Новости дня
    Вильфанд: Последние десять лет стали самыми теплыми в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последние десять лет были самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура 22 июля 2024 года достигла рекорда в 17,16 градуса.

    Вильфанд сообщил, что последние десять лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, передает ТАСС. Каждый год с 2015 по 2024 был теплее предыдущего начиная с 1850 года. Вильфанд подчеркнул, что 22 июля 2024 года среднесуточная температура на планете достигла нового рекорда, составив 17,16 градуса.

    По словам метеоролога, скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие. Вильфанд отметил, что наибольший вклад в потепление вносили тропические и экваториальные широты, где влияние изменений было наиболее заметным.

    Кроме того, в 2024 году было зафиксировано максимальное количество дней с экстремальным «тепловым стрессом», что сказалось на здоровье и самочувствии населения. Вильфанд выразил обеспокоенность текущей тенденцией, отметив, что прошедший год стал самым теплым за всю историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидается аномально теплая зима с температурой, превышающей норму на пять градусов в первые дни января.

    В 2024 году Москва пережила самый теплый год в истории с рекордной средней температурой 8,2 °С.

    В прошлом году средняя глобальная температура впервые превысила полтора градуса, что стало рекордом, и это связано с явлением Эль-Ниньо, усиливающим передачу тепла от океана в атмосферу.

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    17 января 2025, 11:27 • Новости дня
    На Солнце после затишья произошли две мощные вспышки

    На Солнце после недельного затишья произошли две вспышки класса М13 и М12

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце после недельного затишья зафиксированы две вспышки предпоследнего класса мощности, что может вызвать магнитные бури на Земле.

    17 января на Солнце произошли две значительные вспышки в рентгеновском диапазоне, сообщает ТАСС. Первая вспышка, классифицированная как M1.3, была зарегистрирована в 5.11 мск в группе пятен 3964 (N06W24) и длилась 16 минут. Вторая вспышка класса M1.2 произошла в 6.20 в группе пятен 3961 (S11E44) и продолжалась 28 минут.

    По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, подобные вспышки класса М не наблюдались с 11 января. Вспышки M-класса относятся к предпоследнему уровню мощности среди пяти существующих классов, включающих A, B, C, M и X. Мощность каждой из вспышек повышается в десять раз с переходом к следующему классу.

    Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури. Последние могут повлиять на работу спутников и систем связи, а также вызвать геомагнитные изменения, влияющие на здоровье людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса Х1.2, продолжавшуюся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

    4 января в течение суток произошли три мощные вспышки класса X.

    Ученые также зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, что может иметь последствия для геомагнитной обстановки на планете.

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