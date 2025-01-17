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На Солнце после затишья произошли две мощные вспышки
На Солнце после недельного затишья произошли две вспышки класса М13 и М12
На Солнце после недельного затишья зафиксированы две вспышки предпоследнего класса мощности, что может вызвать магнитные бури на Земле.
17 января на Солнце произошли две значительные вспышки в рентгеновском диапазоне, сообщает ТАСС. Первая вспышка, классифицированная как M1.3, была зарегистрирована в 5.11 мск в группе пятен 3964 (N06W24) и длилась 16 минут. Вторая вспышка класса M1.2 произошла в 6.20 в группе пятен 3961 (S11E44) и продолжалась 28 минут.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, подобные вспышки класса М не наблюдались с 11 января. Вспышки M-класса относятся к предпоследнему уровню мощности среди пяти существующих классов, включающих A, B, C, M и X. Мощность каждой из вспышек повышается в десять раз с переходом к следующему классу.
Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури. Последние могут повлиять на работу спутников и систем связи, а также вызвать геомагнитные изменения, влияющие на здоровье людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса Х1.2, продолжавшуюся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.
4 января в течение суток произошли три мощные вспышки класса X.
Ученые также зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, что может иметь последствия для геомагнитной обстановки на планете.