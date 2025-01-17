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    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
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    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    17 января 2025, 11:27 • Новости дня

    На Солнце после затишья произошли две мощные вспышки

    На Солнце после недельного затишья произошли две вспышки класса М13 и М12

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце после недельного затишья зафиксированы две вспышки предпоследнего класса мощности, что может вызвать магнитные бури на Земле.

    17 января на Солнце произошли две значительные вспышки в рентгеновском диапазоне, сообщает ТАСС. Первая вспышка, классифицированная как M1.3, была зарегистрирована в 5.11 мск в группе пятен 3964 (N06W24) и длилась 16 минут. Вторая вспышка класса M1.2 произошла в 6.20 в группе пятен 3961 (S11E44) и продолжалась 28 минут.

    По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, подобные вспышки класса М не наблюдались с 11 января. Вспышки M-класса относятся к предпоследнему уровню мощности среди пяти существующих классов, включающих A, B, C, M и X. Мощность каждой из вспышек повышается в десять раз с переходом к следующему классу.

    Солнечные вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури. Последние могут повлиять на работу спутников и систем связи, а также вызвать геомагнитные изменения, влияющие на здоровье людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 3 января на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса Х1.2, продолжавшуюся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

    4 января в течение суток произошли три мощные вспышки класса X.

    Ученые также зафиксировали значительное увеличение скорости солнечного ветра до 600 км/с из-за корональной дыры на Солнце, что может иметь последствия для геомагнитной обстановки на планете.

    16 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области, но не видит угрозы энергобезопасности стран Евросоюза.

    Еврокомиссия изучает повреждения газохранилищ в Стрые Львовской области на Украине, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге заявила, что пока не видит непосредственной угрозы для энергобезопасности Европейского союза.

    «Мы были проинформированы об этом ударе. Мы находимся в контакте с Украиной, чтобы оценить степень повреждения и угрозы для энергобезопасности Украины», – сказала Итконен. Она добавила, что на данный момент нет информации о непосредственных рисках для энергобезопасности ЕС.

    Вместе с тем она отметила, что «не вызывает сомнений, что украинская энергетическая система находится под невероятным давлением в результате постоянных хирургических ударов российской армии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило, что российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры на Украине, поражая наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в Стрые Львовской области.

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    16 января 2025, 14:40 • Новости дня
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье

    Песков заявил о готовности России поставлять газ Приднестровью при содействии Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова обеспечить Приднестровье газом, но для этого необходимо участие со стороны Молдавии, которая не сообщала о своей готовности помочь, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва готова поддержать регион в случае прекращения поставок газа. Однако, по его словам, для этого необходимо сотрудничество со стороны Кишинева, логистически должны быть предприняты действия, которые обеспечивают подачу газа и контрактование со стороны Молдавии, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что на данный момент отсутствуют какие-либо заявления от властей Молдовы, подтверждающие их готовность к содействию в этом вопросе.

    Ранее президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия направит газ в Приднестровье в качестве гуманитарной помощи для преодоления энергокризиса.

    Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт выразил уверенность в том, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа.

    Эксперты назвали способы возобновления поставок российского газа в Приднестровье.

    Напомним, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому, из-за чего 122 населенных пункта в Приднестровье остались без газа, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    16 января 2025, 19:15 • Новости дня
    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»

    Песня «Сигма бой» заняла седьмую строчку в чарте Billboard благодаря юным блогерам

    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

    Песня «Сигма бой» российских школьниц заняла седьмое место в международном чарте Billboard, опубликованном 16 января, в категории танцевальных и поп-композиций, исполняется 11-летней Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летней Марией Янковской, сообщают «Известия».

    Девочки смогли привлечь внимание не только российской, но и зарубежной аудитории. Список чарта был опубликован на сайте Billboard 16 января.

    Чертищева стала известна благодаря записи собственных треков в Youtube. Девочка учится в музыкальной школе.  В создании и публикации контента ей помогают родители. Помимо музыкальных видео, там есть юмористические семейные ролики. Отец девочки – Михаил Чертищев – российский композитор, автор саундтреков анимационных сериалов «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», полнометражных мультфильмов «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем» и других проектов.

    Янковская также стала известна благодаря социальным сетям. Она выпустила множество юмористических и танцевальных роликов, а также записала собственные песни, сыграла роль в сериале «Цикады». Девочка работает на телеканале СТС Kids и дает сольные концерты. Мама Марии – Алина Янковская – продюсер телеканала СТС Kids.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист премии БАФТА за лучшую роль второго плана в фильме «Анора», который снял американский режиссер Шон Бейкер.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    16 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    Лагутенко решил провести 40 концертов для восстановления сгоревшего дома в Калифорнии
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует провести 40 концертов, чтобы восстановить сгоревший во время лесных пожаров дом в поселке Биг-Рок стоимостью 700–800 тыс. долларов.

    Отмечается, что Лагутенко отправится в гастрольный тур, чтобы заработать на восстановление своего дома в Калифорнии, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В результате лесных пожаров, прошедших через поселок Биг-Рок, дом Лагутенко полностью уничтожен, однако земля осталась неповрежденной.

    По словам источника, чтобы отстроить дом, потребуется от 700 до 800 тыс. долларов. Для этого музыканту придется провести около 40 концертов.

    Известно, что за одно выступление группа «Мумий Тролль» зарабатывает примерно в 8,5 млн рублей, половина из которых достается Лагутенко.

    Сообщается, что туры коллектива пользуются популярностью, особенно в США и Канаде, где недавние выступления проходили практически ежедневно.

    Дом Лагутенко находился в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом и представлял собой коттедж площадью 205 кв. метров с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами. Особняк, стоивший около 3 млн долларов, был куплен музыкантом семь лет назад в ипотеку.

    Напомним, лесные пожары в округе Лос-Анджелес привели к гибели 24 человек и уничтожили более 12,3 тыс. строений, включая дома политиков и кинозвезд, охватив площадь свыше 16 тыс. гектаров. Актриса Дэлис Карри, известная по фильмам «Братья Блюз» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре в Лос-Анджелесе.

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    16 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу реакции Армении на высказывания журналиста в российском телеэфире о Зангезурском коридоре.

    На брифинге Захарова отметила, что высказывания касаются свободы слова, которую Армения всегда поддерживает, передает ТАСС.

    «Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Армения всегда утверждала свою приверженность свободе слова, особенно под руководством нынешнего правительства.

    Захарова также добавила, что официальная позиция России по этому вопросу хорошо известна Еревану и не раз озвучивалась.

    Накануне МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и передал ему ноту протеста из-за заявлений, прозвучавших в передаче «Вести недели» на ВГТРК. В программе шла речь о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью назвал Армению «фашистским государством» и отметил, что она не должна быть препятствием между Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Зангезурский коридор на территории Армении должен быть открыт.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 00:28 • Новости дня
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российское военное ведомство к 80-летию освобождения Варшавы обнародовало документы об отборе немцами узников в концлагере Освенцим, где описываются жестокие методы селекции под руководством доктора Менгель

    В опубликованных материалах приводятся показания бывших узников лагеря, которые описывают ежедневные «медосмотры», сообщает ТАСС.

    «Ежедневно производился «медосмотр». Врач, доктор Менгельс, стоял, насвистывая песенку. Мимо него проходили раздетые заключенные с поднятыми руками, чтобы он мог хорошо видеть их ребра», – говорится в свидетельствах. Узников делили на «годных» и «негодных».

    После такой селекции Менгельс объявлял, что заключенные слишком истощены и направлял их в «дом отдыха», что означало крематорий. Те, кто был признан наиболее слабым, умирали в процессе транспортировки.

    По словам бывших узников концентрационного лагеря, примерно каждые полтора-два месяца нацисты выбирали около двухсот наиболее крепких заключённых и забирали у них столько крови, что после этой процедуры никто не оставался в живых.

    Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау, расположенный в 60 км от Кракова, ежедневно принимал до 10 эшелонов с людьми из разных европейских стран. В каждом эшелоне насчитывалось 40-50 вагонов с 50-100 человек в каждом. Узников делили на категории: часть шла в газовые камеры, часть отправляли на предприятия, третья группа подвергалась медицинским экспериментам, а четвертая включала женщин, предназначенных для личных нужд нацистов.

    В ходе боевых действий, известной как Сандомирско-Силезская операция, стратегическая Висло-Одерская операция привела к освобождению лагеря 27 января войсками 60-й армии 1-го Украинского фронта, освободившей выживших узников.

    До этого Центр общественных связей ФСБ представил архивные документы о преступлениях военных США и Франции против немцев в Берлине в 1945 году. Кроме того, были рассекречены документы о преступлениях нацистской Германии во время оккупации Донбасса.

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    17 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    Снайперская пара уничтожила три гексакоптера и взвод пехоты у Часова Яра
    @ mil.ru

    Tекст: Максим Попов

    Ивановские десантники в Часовом Яре за ночь сбили три украинских гексакоптера и уничтожили до взвода пехоты, находясь на расстоянии всего 50 метров от противника, сообщили в Минобороны.

    Снайперская пара ивановских десантников успешно провела операцию по уничтожению украинских беспилотников и пехоты в районе Часового Яра, отмечается в Telegram Минобороны. Перед этим они изучили графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга», которые использовались для сброса боеприпасов и минирования территории.

    «Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа «Баба-яга» для сброса боеприпасов и минирования территории огнеупорного комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», – говорится в сообщении военного ведомства.

    После успешного уничтожения трех беспилотников снайперы сменили позицию и нанесли удар по украинской пехоте. Снайпер с позывным Турист отметил, что операция была сложной из-за близости противника – всего в 50 метров. Турист рассказал: «Единственная проблема была в том, что до противника была дистанция 50 метров. Удалось зайти на эту позицию. Работать сложно было, но получилось».

    В какой-то момент Турист открыл огонь из автомата «Вал», что вызвало панику среди противника. По его словам, когда начались штурмовые действия, сопротивление со стороны ВСУ было минимальным.

    Ранее сообщалось, что российский снайпер с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта.

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    16 января 2025, 22:23 • Новости дня
    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой

    Российский боец с позывным «Хитман» спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке

    Российский боец остановил дрон-камикадзе ВСУ головой
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным «Хитман» заслонил собой товарищей, остановил головой дрон-камикадзе ВСУ во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение головы, рассказал заместитель командира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

    Российский боец с позывным «Хитман» совершил героический поступок во время боев за Авдеевку в 2024 году. Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» рассказал, что «Хитман» остановил дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины, заслонив собой сослуживцев, когда те спускались в подвал, передает RT.

    «Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришелся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», – поделился «Крестик».

    Эвакуировать «Хитмана» удалось спустя несколько дней, и все это время, по словам замкомандира, он сохранял бодрость духа, шутил и подбадривал товарищей.

    Бойцы «Крестика» в Авдеевке сумели отбить важную улицу, по которой шло снабжение ВСУ, несмотря на численное превосходство противника почти в три раза. Российские солдаты также подбили БМП Bradley, пытавшуюся доставить подкрепление.

    «Расстреляли его с трех сторон из гранатометов. У них никто не выжил. После занятия улицы мои ребята еще два дня держали оборону до прихода основных сил», – рассказал «Крестик».

    Ранее заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко спас жизни восьми военнослужащих, отбив вражеский дрон рукой и был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    До этого в Сети публиковали видеозапись с российским военнослужащим, который головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил.

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    16 января 2025, 14:20 • Новости дня
    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков

    Трехкратный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков скончался в возрасте 58 лет

    Умер трехкратный олимпийский призер Дмитрий Волков
    @ Адамович Николай/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Известный пловец Дмитрий Волков, завоевавший три олимпийские медали, скончался на 59-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием.

    Трехкратный призер Олимпийских игр, пловец Дмитрий Волков ушел из жизни в возрасте 58 лет, передает РИА «Новости». Федерация водных видов спорта России подтвердила информацию о его кончине. Ранее сообщалось, что Волков боролся с тяжелым заболеванием и проходил курс лечения.

    «Дмитрий был добрым и светлым человеком, победителем многих турниров международного уровня, большой чемпион. Нас много лет связывали теплые и дружеские отношения. Приношу свои соболезнования родным и близким Димы», – заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

    В спортивной карьере Волкова значатся две бронзовые медали на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле: на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров, а также серебро в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпиаде 1992 года в Барселоне. Помимо этого, на его счету серебряная и две бронзовые медали чемпионатов мира.


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    16 января 2025, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    Лукашенко не захотел отдавать подаренный мотоцикл «Минск»
    @ president.gov.by

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл «Минск Д4 125», который стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода» в Минском городском технопарке.

    Как пишет Белта, подарок был вручен коллективом «МотоВелоЗавода», который расположен на территории Минского городского технопарка. Мотоцикл стал первым, выпущенным на обновленной производственной площадке завода, передает РИА «Новости».

    «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – заявил Лукашенко, подчеркнув свою привязанность к подаренному транспортному средству. Модель мотоцикла отличается экономичностью, современным сбалансированным дизайном и предназначена для дорожных условий стран СНГ. Она сочетает в себе элементы минимализма, характерные для предыдущих поколений мотоциклов линейки «Минск», и современные стилистические решения.

    Производитель описывает мотоцикл как надежный, выносливый и экономичный в обслуживании. В рамках официального визита в Минский городской технопарк глава государства также пообщался с представителями трудовых коллективов предприятий-резидентов, обсудив вопросы развития и модернизации производства.

    Ранее во время государственного визита в Монголию Лукашенко подарил президенту Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и в ответ получил двух скакунов.

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    17 января 2025, 00:43 • Новости дня
    Британия не исключила размещения военных баз на Украине

    Лондон не исключил возможность развертывания военных баз и складов на Украине

    Британия не исключила размещения военных баз на Украине
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Правительство Великобритании рассматривает возможность размещения военных баз и логистических складов на Украине, чтобы усилить оборонные возможности страны в случае военной угрозы.

    Британия озвучила возможные планы по размещению военных баз на Украине, что было отражено в новой декларации о столетнем партнерстве двух стран. Этот документ был опубликован после визита премьер-министра Кира Стармера в Киев, передает ТАСС.

    В тексте декларации говорится, что Британия и Украина будут совместно определять свои военные потребности и работать над расширением технологических возможностей. Обсуждается создание на территории Украины оборонной инфраструктуры, в том числе военных баз, логистических складов и хранилищ для военного оборудования.

    Участники соглашения подчеркивают, что такие объекты могут существенно укрепить оборонные возможности Украины, обеспечивая поддержку в случае возникновения значительных военных угроз. Кроме того, в декларации отмечено стремление к углублению военного сотрудничества и совместному производству вооружений и технологий.

    До этого издание The Telegraph сообщило, что Британия планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

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    16 января 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    Путин утвердил Год защитника Отечества в 2025 году
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

    На портале нормативных правовых актов опубликован указ Путина, утвердивший проведение в этом году Года защитника Отечества, передает ТАСС. В указе говорится: «Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества».

    Указом предписано администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию, ответственные за организацию мероприятий тематического года.

    Напомним, Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества в декабре на заседании Государственного совета. Прошлой год в России был объявлен Годом семьи с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

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