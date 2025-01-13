Ученый предположил вероятность магнитных бурь от дыры на Солнце

Ученый Богачев сообщил о влиянии корональной дыры на Солнце на Землю

Tекст: Мария Иванова

Богачев рассказал о крупной корональной дыре на Солнце. По его словам, такие явления, как корональные дыры, обычно возникают на спокойном Солнце и являются противоположностью солнечной активности, передает РИА «Новости».

Ученый отметил, что основным последствием появления корональной дыры стало увеличение скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. Он подчеркнул, что эта скорость уже увеличилась с 400 до 600 километров в секунду и останется на этом уровне в течение всей недели. Несмотря на значительный рост скорости, эксперт считает, что он не является слишком опасным.

По словам Богачева, хотя корональные дыры могут вызывать магнитные бури до третьего уровня, в данный момент слишком много неопределенных факторов, чтобы точно прогнозировать их появление. Он добавил, что ухудшение обстановки в магнитосфере Земли возможно, но сильных магнитных бурь ожидать не стоит.

наплмним, 4 января на Солнце в течение суток произошли несколько мощных вспышек класса X, которые могли =повлиять на Землю. Чуть ранее на Солнце зафиксировали шесть мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х1.1, которая длилась 24 минуты и стала второй подобной за январь.

3 января на Солнце зафиксирована вспышка класса Х1.2, продолжавшаяся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.