На Солнце произошли шесть мощных вспышек

На Солнце зафиксировали шесть вспышек классов М и Х

Tекст: Мария Иванова

На Солнце 4 января были зафиксированы шесть мощных вспышек, включая одну высочайшего класса Х, передает ТАСС.

По данным Института прикладной геофизики, вспышка класса Х1.1 произошла в 1.41 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) и длилась 24 минуты. Это уже второй случай мощной солнечной активности за первые дни января, так как накануне, 3 января, была зарегистрирована вспышка Х1.2.

Кроме вспышки Х-класса, в субботу произошло еще пять вспышек класса М: M7.6, M1.5, M5.8, M1.9 и M2.3. Эти события могут иметь значительное влияние на геомагнитное состояние Земли. Солярные вспышки, в зависимости от своей мощности, делятся на пять классов: A, B, C, M и X, причем каждая следующая буква представляет в десять раз более мощное излучение по сравнению с предыдущей.

Солнечные вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Когда облака этой плазмы достигают Земли, они могут вызывать магнитные бури, способные влиять на связь и энергосистемы нашей планеты.

Напомним, в пятницу на Солнце была зафиксирована вспышка класса Х1.2, продолжавшаяся 20 минут, что стало первой вспышкой такого уровня в 2025 году.

В субботу утром на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, когда индекс Кр, показывающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг пяти единиц; ожидается, что в течение дня геомагнитное поле останется преимущественно слабо возмущенным.

А в первый день года магнитная буря на Земле достигла уровня G3, что может вызвать перебои в энергетических системах и спутниковой навигации.