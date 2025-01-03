На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса X

Tекст: Мария Иванова

На Солнце произошла первая в 2025 году вспышка высочайшего класса Х, передает ТАСС. Событие было зафиксировано 3 января в 14.9 по московскому времени. Вспышка Х1.2 длилась 20 минут и была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне.

В последний раз вспышки подобной мощности наблюдались 30 декабря, когда были зафиксированы события классов Х1.1 и Х1.5. Классификация солнечных вспышек основана на мощности их рентгеновского излучения и включает пять классов: A, B, C, M и X, где минимальный класс A0.0 соответствует 10 нВт на 1 кв. м на орбите Земли. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в десять раз.

Солнечные вспышки нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигнув Земли, могут вызывать магнитные бури. Это явление способно влиять на работу спутников, коммуникационные системы и даже энергетические сети на планете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 января магнитная буря на Земле достигла уровня G3, жители средних широт смогли увидеть полярные сияния. В конце прошлого года мощная вспышка на Солнце класса M8.9, близкая к классу Х, была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне, ее продолжительность составила 10 минут. До этого в течение 24 декабря на Солнце произошли пять вспышек класса М.