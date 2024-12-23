Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Мощная вспышка произошла на Солнце, пишет ТАСС.

Согласно Институту прикладной геофизики, это произошло 23 декабря в 14.12 по московскому времени. Вспышка была зафиксирована в рентгеновском диапазоне и отнесена к классу M8.9, что близко к высочайшему классу Х.

Продолжительность вспышки составила 10 минут. Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе от одного класса к другому мощность излучения увеличивается в десять раз.

Обычно подобные вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Такие облака, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури, оказывающие влияние на системы связи и энергоснабжения.

В конце прошлой недели на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего уровня мощности M1.6 продолжительностью 36 минут, что привело к слабому повышению уровня влияния рентгеновских всплесков на ионосферу Земли до категории R1.

Ранее слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле, ее вызвал поток плотного и быстрого солнечного ветра.

А солнечная вспышка класса M6.4, зафиксированная 10 декабря, вызвала нарушение КВ-радиосвязи, она продолжалась 19 минут.