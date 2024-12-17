Магнитная буря класса G1 началась на Земле

Tекст: Мария Иванова

В 8.21 по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщает Telegram-канал Леуса. Причиной этого явления стал поток более плотного и быстрого солнечного ветра, чем обычно.

В настоящее время геомагнитное поле уже перешло в слабо возмущенное состояние. Спутник, находящийся в точке Лагранжа на расстоянии около 1 500 000 км от Земли, зафиксировал увеличение скорости солнечного ветра до 530 км/с, тогда как обычно она составляет от 300 до 350 км/с. Также наблюдается рост плотности солнечного вещества до 42 p/cm3, тогда как обычно этот показатель составляет около 1 p/cm3, отметил синоптик.

По данным прогностических центров, буря будет кратковременной и ее интенсивность не превысит уровня слабой. Это значит, что значительных воздействий на земные системы и здоровье людей не ожидается.

Ранее солнечная вспышка класса M6.4, зафиксированная 10 декабря, вызвала нарушение КВ-радиосвязи и продолжалась 19 минут. До этого сильная вспышка класса M2.3 была зафиксирована на Солнце в рентгеновском диапазоне, вызвав магнитные бури на Земле.