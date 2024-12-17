У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Магнитная буря класса G1 началась на Земле
Слабая магнитная буря класса G1 началась на Земле, ее вызвал поток плотного и быстрого солнечного ветра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В 8.21 по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1, сообщает Telegram-канал Леуса. Причиной этого явления стал поток более плотного и быстрого солнечного ветра, чем обычно.
В настоящее время геомагнитное поле уже перешло в слабо возмущенное состояние. Спутник, находящийся в точке Лагранжа на расстоянии около 1 500 000 км от Земли, зафиксировал увеличение скорости солнечного ветра до 530 км/с, тогда как обычно она составляет от 300 до 350 км/с. Также наблюдается рост плотности солнечного вещества до 42 p/cm3, тогда как обычно этот показатель составляет около 1 p/cm3, отметил синоптик.
По данным прогностических центров, буря будет кратковременной и ее интенсивность не превысит уровня слабой. Это значит, что значительных воздействий на земные системы и здоровье людей не ожидается.
Ранее солнечная вспышка класса M6.4, зафиксированная 10 декабря, вызвала нарушение КВ-радиосвязи и продолжалась 19 минут. До этого сильная вспышка класса M2.3 была зафиксирована на Солнце в рентгеновском диапазоне, вызвав магнитные бури на Земле.