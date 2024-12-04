На Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности

Солнечная вспышка M23 зарегистрирована в рентгеновском диапазоне 4 декабря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вспышка мощностью M2.3 произошла 4 декабря в 13:00 по московскому времени, передает ТАСС. Такие явления классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс в десять раз мощнее предыдущего.

Согласно сообщению Института прикладной геофизики, мощность вспышки M2.3 близка к предпоследнему уровню в иерархии солнечных явлений.

Солнечные вспышки зачастую сопровождаются выбросами плазмы, которые могут достигать Земли и провоцировать магнитные бури, влияющие на работу связи и электроники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вспышка, близкая к классу Х. Ранее сообщалось, что Солнце выбросило энергию, равную пяти вспышкам класса Х.