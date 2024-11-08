Солнце выбросило энергию, равную пяти вспышкам класса Х

Солнце произвело 20 вспышек класса М за два дня с энергией пяти вспышек Х

Tекст: Мария Иванова

По данным, опубликованным на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за последние два дня Солнце выпустило энергию, эквивалентную четырем-пяти вспышкам класса Х. Однако реализовалась полностью только одна из них. Остальная энергия была потрачена впустую из-за сложной структуры активных солнечных центров, отмечает ТАСС.

Активные центры 3883 и 3889 произвели около 20 вспышек класса М. Эти вспышки происходят из-за неустойчивости структуры, когда энергия выделяется на ранних стадиях и не накапливается до значительных уровней.

Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, пояснил, что для выброса плазмы существуют пороговые скорости. Если скорость выброса менее 600 км/с, плазма возвращается на Солнце.

Вспышки Х-класса обладают большей способностью выбрасывать в космос крупные плазменные облака и жесткие излучения, которые могут достигать Земли. Это важно, поскольку именно разовые крупные события, а не общая энергия вспышек, могут иметь значительное воздействие на Землю.

Напомним, 1 ноября на Солнце были зарегистрированы четыре мощные вспышки, среди которых одна достигла класса X2.0, а три других относятся к классу M. Комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете, разрушилась при прохождении перигелия 28 октября, что лишило жителей Северного полушария возможности наблюдать за ней.

Очередная сильная вспышка на Солнце может привести к слабым магнитным бурям класса G1, предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.