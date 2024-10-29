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Комета ATLAS разрушилась после сближения с Солнцем
Комета C/2024 S1 (ATLAS) разрушилась при сближении с Солнцем
Комета C/2024 S1 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая могла стать видимой даже при дневном свете благодаря своей яркости, разрушилась при прохождении перигелия 28 октября, лишив жителей Северного полушария возможности наблюдать за ней.
Комета C/2024 S1 не смогла выдержать близкого прохода к Солнцу и была разрушена, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Он отметил, что что разрушение кометы произошло 28 октября около 10.00 по московскому времени.
Ранее Московский планетарий предупреждал о возможном разрушении кометы после прохождения перигелия, что лишило бы жителей Северного полушария возможности наблюдать это астрономическое явление. Особенностью кометы было то, что она могла бы достигнуть минус пятой звездной величины и стать видимой даже при дневном свете.
Михаил Леус отметил в своем канале: «Однако этого не случилось – комета C/2024 S1 – ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была разрушена». Таким образом, астрономы и любители звездного неба лишились возможности наблюдать за уникальным небесным явлением.
12 октября сообщалось, что комета Цзыцзиньшань-ATLAS достигнет минимального расстояния от Земли – 70 млн км, после чего на две-три недели станет видна на вечернем небе Северного полушария без телескопа.
Ранее сообщалось, что выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не столкнулся с кометой Цзыцзиньшань, обнаруженной китайской обсерваторией.