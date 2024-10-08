Ученый: Солнечный выброс может задеть Землю в конце недели

Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области

Военный аналитик Рожин: ВСУ возводят укрепления для защиты Павлограда в Днепропетровской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Красноармейск (Покровск) – один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», – сказал Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

Он уточнил: с этой целью ВСУ пытаются спешно укрепить полевую фортификацию в районе Красноармейска. «Речь идет о строительстве как укреплиний для обороны, так и дополнительных позиций уже за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а украинским военным придется отступать», – детализировал спикер.

Аналитик напомнил, что Киев перебросил в Красноармейск подразделения с других направлений, и этот шаг несколько замедлил наступление российских войск. Однако противник столкнется с рядом проблем, среди которых – качество возводимых фортификаций, а также резервы. «У ВСУ есть трудности с личным составом. Поэтому возникает вопрос: кто будет занимать эти полевые укрепления?» – риторически отметил Рожин.

Это же касается и дополнительных опорных пунктов, возводимых на территории Днепропетровской области, добавил собеседник. «Когда российская армия освободит Красноармейск, появится опция продвижения в направлении не только Запорожья, но и Павлограда, ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области, – пояснил он. – Поэтому цель оборонительных линий – прикрыть в том числе Павлоград».

При этом если ВСУ окопаются на бывшей областной границе Днепропетровской области и ДНР, говорить о безопасности последней не приходится. «Обстрелы Донбасса продолжатся. Поэтому выход на границу Донецкой республики не будет означать, что наши войска там остановятся. В интересах обеспечения безопасности Белгородской области ведутся боевые действия на территории Харьковской области. Думаю, так же будет и в случае с Днепропетровской областью», – считает Рожин.

Причем продвигаться в Днепропетровскую область – если СВО будет продолжена в этом направлении – ВС России смогут не только с Красноармейского района. «Можно было бы наступать с юга, но противник оккупирует северные районы Запорожской области, и этот участок фронта пока стоит. Но теоретически, если прорвать линию на этом направлении и занять, например, Гуляйполе, а далее развивать продвижение на север, то можно выйти на границу», – уточнил аналитик.

«В Днепропетровской области противник не строил массированных фортификаций. Да, определенные укрепрайоны есть, но они – по сравнению с Донбассом – не настолько масштабные. Если угроза для ВСУ будет нарастать, то они попытаются укрепить восточные и южные районы области. Но это дальняя перспектива, потому что у российских войск еще есть работа в ДНР и Запорожской области», – заключил Рожин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что ВСУ создают новые линии обороны на границе Днепропетровской области с ДНР и в районе Красноармейска. Они отмечают, что фортификационные сооружения «впервые строят на дороге к Днепру». Предположительно, линии обороны ведут «между Межовой и Славянской – двумя важными городами».

«Судя по карте укреплений, которые экстренно достраивают западнее текущей ЛБС, ВСУ очень сильно опасаются фланговых ударов, при помощи которых российские войска взяли большую часть городов после падения Авдеевки», – пишет отраслевой Telegram-канал «Военная хроника».

Опасения противника понятны, в случае падения Покровска до границ Днепропетровской области ВС России останется пройти 15 километров. При этом говорить о качестве наспех возводимых противником укреплений не приходится, поскольку капитальных бетонных сооружений не так много, как считалось изначально, указывают аналитики.