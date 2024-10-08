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Ученый: Солнечный выброс может задеть Землю в конце недели
Ученый сообщил о риске касательного удара солнечного выброса по Земле в конце недели
Выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не столкнулся с кометой Цзыцзиньшань, обнаруженной китайской обсерваторией, и может задеть Землю по касательной в конце недели, сообщил ученый.
Солнечный выброс едва не попал по недавно открытой комете Цзыцзиньшань, сообщает РИА «Новости». Комету, обнаруженную китайской обсерваторией в январе 2023 года, пролетавшую вблизи Солнца, заметили коронографы на спутнике SoHO. Выброс массы произошел в результате вспышки X-класса, однако комета уцелела, так как выброс прошел немного позади нее.
По словам руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, на видео создается впечатление, что выброс попал по комете, но это лишь иллюзия. Он отметил: «Солнечное вещество, впрочем, даже при прямом попадании не смогло бы уничтожить небесное тело, хотя можно было бы предположить возможность частичного разрушения кометного хвоста». При этом комета сейчас движется из Солнечной системы и расположена между орбитами Меркурия и Венеры.
Ученый также напомнил, что в апреле 2024 года комета Devil Comet' 12P/Pons-Brooks столкнулась с солнечным выбросом на большой дистанции от Солнца, вблизи орбиты Юпитера. По словам Богачева, выброс, произошедший 7 октября, вероятно, заденет Землю по касательной во второй половине недели, вызвав магнитные бури. Ранее в октябре уже фиксировались вспышки, вызвавшие полярные сияния на севере.
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