Китай призвал ускорить разработки ядерного оружия для защиты Земли от астероидов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группа исследователей утверждает, что в случае опасного сближения большого астероида с Землей предотвратить его столкновение с планетой сможет только ядерное оружие, а реальный риск столкновения нашей планеты с крупным астероидом является гораздо более высоким по сравнению с предыдущими оценками, передает ТАСС.

В исследовании отмечается, что к настоящему времени астрономы обнаружили около 30 тыс. астероидов, что может быть только «верхушкой айсберга». В качестве примера они приводят феномен Челябинского метеорита, который упал на Землю в 2013 году и не был обнаружен до его вхождения в атмосферу.

Ученые указывают, что для нейтрализации подобных угроз человечество должно иметь возможность запустить ядерные боеголовки в космос в течение 7-30 дней.

По расчетам ученых, если до столкновения с крупным астероидом останется менее недели, запуск ядерных боеголовок в сторону небесного тела будет единственной возможностью спасти человечество. При этом боеголовка мощностью в мегатонну сможет успешно применяться только в отношении астероидов диаметром менее 50 м. Для астероидов размером больше этого показателя мощность необходимого для изменения траектории астероида ядерного заряда существенно возрастет.

Ранее крымский астроном, первооткрыватель первой межзвездной кометы Геннадий Борисов обнаружил новый астероид, который пролетел в непосредственной близости от Земли.