Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Ковальчук заявил о переходе человечества к природоподобным технологиям
Глава Курчатовского института предрек переход науки к природоподобным материалам
Дальнейшее развитие науки и техники неразрывно связано с созданием уникальных слабо упорядоченных материалов, копирующих энергоэффективные живые системы, сообщил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Будущее цивилизации напрямую зависит от внедрения природоподобных технологий, передает РИА «Новости».
«До сегодняшнего дня мы изучали человека как венец природы, а потом копировали его в виде сложных технических систем. Например, микроэлектронные устройства, которые по сути ничего общего с мозгом не имеют», - сказал Ковальчук. Он добавил, что технические аналоги всегда уступают биологическим оригиналам.
Живые организмы отличаются крайне низкими затратами энергии, напомнил эксперт. Люди существуют за счет простых биотопливных элементов, получая все необходимое для клеточных реакций из обычной пищи. Именно поэтому переход к биоорганике сейчас имеет решающее значение.
Прошлый век прошел под знаком монокристаллов, из которых делали компьютеры и лазеры. Сейчас наука переходит к неупорядоченным структурам. В качестве примера ученый привел современное самолетное крыло, которое создают из композитного углеродного волокна с помощью ткацких станков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук объяснил появление искусственного интеллекта попытками воссоздать человеческий мозг.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости максимальной концентрации усилий для научно-технологического развития страны.
До этого специалисты центра начали разработку биосовместимых природоподобных материалов для регенеративной медицины.