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Глава Курчатовского института заявил о прямой связи мозга и ИИ
Глава Курчатовского института объяснил появление ИИ попытками воссоздать мозг
Начавшиеся 60 лет назад попытки исследователей воссоздать биологические процессы мозга на базе кремния и германия привели к появлению современной микроэлектроники и нейросетей, отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Михаил Ковальчук рассказал о фундаментальной роли биологии в развитии современных вычислительных систем, передает РИА «Новости».
По его словам, именно попытки понять принципы мышления привели к технологическому прорыву.
«Так какая, казалось бы, связь между биоорганикой и искусственным интеллектом? Самая прямая! Когда мы начали 60 лет назад создавать твердотельную микроэлектронику, а потом компьютеры, то считали, что копируем мозг», – подчеркнул Ковальчук.
Ученый добавил, что в середине прошлого века наука еще не обладала достаточными знаниями об устройстве сложнейших процессов обработки информации в голове человека. Поэтому специалисты использовали доступные полупроводниковые материалы, такие как кремний и германий. На их основе была выстроена уникальная архитектура, позволившая создать первые вычислительные машины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин шутливо отреагировал на выступление главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.
В июне вице-президент РАН Андрей Рудской предложил называть искусственный интеллект эндопротезом для мозга.
В прошлом году ученые Саратовского университета разработали новый искусственный нейрон для нейропротезирования.