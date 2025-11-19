Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путину показали российского антропоморфного робота
Президент России Владимир Путин во время посещения международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025, организованной «Сбером» в Москве, осмотрел выставку ИИ-технологий.
В рамках форума Путину была продемонстрирована инновационная разработка – отечественный антропоморфный робот, созданный на базе технологий «Сбера», передает РИА «Новости».
Во время обхода выставочной экспозиции глава государства смог наблюдать, как робот исполнил для него ритмичный танец.
Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.
Ранее в кабмине заявили о необходимости активного внедрения ИИ в России.