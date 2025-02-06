СК завел дело после видео с ползающим по шоссе в Подмосковье ребенком

Tекст: Алексей Дегтярев

В соцсетях появилась информация о том, что водитель заметил на дороге на Старо-Рязанском шоссе ползающего по обочине ребенка, пояснила Врадий, передает РИА «Новости».

Дело возбудили по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Устанавливаются все обстоятельства, а также условия в семье ребенка.

По данным Telegram-канала 112, девочку обнаружил проезжавший мимо водитель. Ребенку всего 11 месяцев. Девочка едва не попала под колеса. Сначала автомобилист принял ребенка за животное, попытался объехать, но через мгновение понял, что это девочка.

Ребенок пострадал от переохлаждения, поскольку был в одной ночнушке. Водитель забрал его в машину и включил печку на полную мощность, чтобы согреть.

Мужчина вызвал полицию и скорую. Через некоторое время у машины появилась пожилая женщина, она сообщила, что девочка – ее внучка, и потребовала вернуть ее, однако водитель отказался.

Родственники позже сообщили, что пожилая женщина страдает психическим заболеванием, недавно она прошла курс лечения. Она забрала ночью ребенка из дома и ушла. Как девочка оказалась на обочине, неизвестно.

В 2018 году трехлетний ребенок в Якутске получил обморожение стоп. Мать оставила дома малыша с родственником и ушла в магазин. Затем и родственник ушел в магазин, а ребенок выбежал из квартиры без одежды и обуви.