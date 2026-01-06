Экспорт нефтепродуктов из России значительно вырос благодаря поставкам дизеля по Балтике

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поставки основных видов нефтепродуктов из России по морю достигли в декабре 2,15 млн баррелей в сутки, передает Bloomberg.

Это максимальный показатель с августа и на 11% выше уровня ноября. Рост обеспечило увеличение экспорта дизеля, особенно через балтийские порты, такие как Приморск, а также устойчивые поставки в Турцию, Северную Африку и Бразилию.

Несмотря на атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые осложнили производство и логистику топлива, экспорт дизеля остается стабильным. По данным Vortexa, поставки дизеля и газойля выросли на 36% по сравнению с ноябрем, достигнув 988 тыс. баррелей в сутки, а отгрузки через Балтику выросли на 41%.

Экспорт других нефтепродуктов показал разнонаправленную динамику: поставки нафты снизились до 483 тыс. баррелей в сутки, отгрузки топлива для самолетов упали на 20% до 31 тыс. баррелей, а экспорт мазута уменьшился на 15% до 567 тыс. баррелей.

На фоне санкций и повреждений нефтяной инфраструктуры остается сложной логистика поставок на дальние расстояния, особенно в отношении нафты, часть партий которой из-за блокировки танкеров США была возвращена с середины Атлантики.

Глава Петербургской биржи Игорь Артемьев заявлял, что непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов.