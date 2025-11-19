Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ

Путин прибыл на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие проходит с 19 по 21 ноября и объединяет экспертов и специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) из разных стран. Каждый из трех дней форума посвящен тематике использования ИИ в науке, бизнесе и обществе, передает ТАСС.

В кулуарах конференции развернута экспозиция современных разработок, где президент сможет лично ознакомиться с новейшими достижениями в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Такие выставки традиционно привлекают внимание специалистов и гостей форума.

Это уже не первый раз, когда Путин принимает участие в конференции AI Journey. В прошлом году он также выступал на этом мероприятии и осматривал новинки, в том числе умное кольцо и другие гаджеты, разработанные «Сбером». Особое внимание в этот раз уделено обработке вопросов граждан к прямой линии с президентом с помощью искусственного интеллекта GigaChat – технологию презентовали главе государства в преддверии объединенной большой пресс-конференции и прямой линии.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка.

До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.