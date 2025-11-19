  • Новость часаПутину показали российского антропоморфного робота
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 18:25 • Новости дня

    Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ

    Путин прибыл на конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин приехал в штаб-квартиру «Сбера» на Кутузовском проспекте в Москве, чтобы принять участие в 10-й Международной конференции AI Journey.

    Мероприятие проходит с 19 по 21 ноября и объединяет экспертов и специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ) из разных стран. Каждый из трех дней форума посвящен тематике использования ИИ в науке, бизнесе и обществе, передает ТАСС.

    В кулуарах конференции развернута экспозиция современных разработок, где президент сможет лично ознакомиться с новейшими достижениями в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта. Такие выставки традиционно привлекают внимание специалистов и гостей форума.

    Это уже не первый раз, когда Путин принимает участие в конференции AI Journey. В прошлом году он также выступал на этом мероприятии и осматривал новинки, в том числе умное кольцо и другие гаджеты, разработанные «Сбером». Особое внимание в этот раз уделено обработке вопросов граждан к прямой линии с президентом с помощью искусственного интеллекта GigaChat – технологию презентовали главе государства в преддверии объединенной большой пресс-конференции и прямой линии.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка.

    До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Комментарии (42)
    17 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.

    Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации Стриженовой Екатерине Владимировне – артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу – режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», – сказано в документе.

    Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастамии Сташкевич.

    В июле Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    В феврале Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной артистки России актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия является единственным в мире государством, осуществляющим серийное производство атомных ледоколов. Это лидерство базируется на полном технологическом цикле внутри страны. Об этом в формате видеоконференции заявил президент России Владимир Путин, дав старт строительству ледокола «Сталинград».

    «Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально – на базе собственных отечественных технологий», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что страна активно пополняет уникальный ледокольный флот современной техникой, развивая кораблестроение и внедряя отечественные инновации. Особую благодарность президент выразил корабелам, ученым-атомщикам, инженерам и рабочим, участвующим в создании ледоколов.

    Ледокол «Сталинград» станет седьмым судном этой серии, сообщил российский лидер. Головной ледокол «Арктика» и три судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже эксплуатируются на трассах Северного морского пути. Строительство еще двух ледоколов – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается на Балтийском заводе, добавил президент.

    Путин подчеркнул, что России предстоит большой объем работы над дальнейшим развитием ледокольного флота и российского судостроения. Он выразил уверенность в том, что эти задачи будут выполняться ритмично, несмотря на сложности и вызовы.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.


    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    @ кадр из видео kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Кремле состоялся на русском языке, которым глава правительства Монголии свободно владеет, сообщают информационные агентства.

    Глава правительства Монголии начал ответное слово по-монгольски, но после приветствия перешел на русский язык. Во время беседы он сказал: «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве». Премьер передал Путину привет от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, передает ТАСС.

    Занданшатар представил нового сопредседателя российско-монгольской межправкомиссии от Улан-Батора – вице-премьера Хассуурийна Ганхуяга. Он отметил, что тот тоже «выпускник советской и российской школы» и отлично говорит по-русски.

    Сам Занданшатар окончил Иркутский институт народного хозяйства (Байкальский госуниверситет) в 1992 году по направлению экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с Занданшатараном. Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На площадке первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» начался ключевой этап технологического оснащения, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что представленные видеоматериалы и выступления коллег подтверждают переход к ключевому этапу технологического оснащения станции.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в строительстве АЭС задействовано более 25 тыс. человек, из которых более 17 тысяч – граждане Египта, пишет ТАСС. По его словам, продолжается активная подготовка персонала для дальнейшей эксплуатации станции.

    Лихачев уточнил, что после запуска объекта на нем будут работать свыше 1,7 тыс. специалистов, подготовленных Технической академией Росатома. Это первый атомный энергоблок Египта, и строительство проходит в соответствии с установленным графиком.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи. Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 01:58 • Новости дня
    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина

    Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Идет подготовка к возможному визиту Путина

    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовятся к визиту президента России Владимира Путина на Каспийский саммит летом 2026 года, но Путин может посетить Иран также в другое время, сообщил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

    «Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это», – приводит слова Хатибзаде передает РИА «Новости».

    Хатибзаде также подчеркнул, что не исключается возможность отдельной поездки российского лидера, вне рамок международных мероприятий. Он отметил, что отношения между Ираном и Россией «глубокие и многослойные», а обмен визитами на высоком уровне не ограничивается только саммитами. По его совам, у двух стран «много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне».

    В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Путина запланирован на лето 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва положительно оценивает инициативу провести VII Каспийский саммит 12 августа 2026 года в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил значение изменений ученического договора в Трудовом кодексе

    Путин: Изменения в ТК об ученическом договоре важно для подготовки кадров России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые изменения в Трудовом кодексе, которые подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), важны для процесса подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

    По его словам, новые нормы по ученическим договорам будут касаться примерно 400 тыс. человек, однако «это имеет значение для подготовки кадров», передает ТАСС.

    Ранее в июне зампред ФНПР Нина Кузьмина разъясняла, что сейчас ученический договор оформляется как дополнительный к основному трудовому контракту. Разработанный профсоюзами законопроект призван разрешить заключать трудовые соглашения с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы.

    Кузьмина объясняла, что такой подход даст возможность наставникам заранее работать с возможными сотрудниками.

    Ранее ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости.

    Путин отметил эффективность ФНПР.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о скором запуске безвизового режима для граждан КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро для граждан Китая начнет действовать безвизовый режим для поездок в Россию.

    Российский лидер отметил, что отечественные меры по отмене виз имеют зеркальный характер относительно недавних шагов Китая в отношении россиян, передает РИА «Новости».

    «С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», – сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    В сентябре Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил о новой миссии желтой «Лады Калины» Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль «Лада Калина», на котором в 2010 году Владимир Путин проехал за рулем от Хабаровска до Читы, перевыполнил свою миссию, раз стал талисманом качественного строительства дорог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что автомобиль «Лада Калина», на котором Владимир Путин в 2010 году проехал от Хабаровска до Читы, не только выполнил, но и перевыполнил свою миссию, передает ТАСС.

    Песков отметил, что машина стала своеобразным талисманом качественного строительства дорог, подчеркнув значимость этого символа для дорожников.

    Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Путин подарил машину одному из рабочих после знаменитого автопробега. За прошедшие годы «Лада Калина» сменила множество владельцев, а затем ее вновь выкупили сибирские дорожники. По словам Никитина, автомобиль теперь ассоциируется с успехами строительства дорог в регионе.

    На вопрос журналистов о том, знает ли президент о нынешней судьбе машины, Песков ответил: «Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2011 году премьер-министр России Владимир Путин получил приглашение от пенсионерки из Ростова-на-Дону в гости на «Ладе-Калине» и с палаткой.

    В августе 2010 года Путин провел тест-драйв автомобиля «Лада-Калина», проехав за четыре дня от Хабаровска до Читы 2165 километров. Он остался доволен автомобилем, но отметил, что около 500 километров дороги требуется капитальной реконструкции.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле

    Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Со стороны России на переговорах присутствуют премьер Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы МИД Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах. Он назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 20:55 • Новости дня
    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников

    Вице-президент РСПП Черепов: Главная цель профсоюзов – повышать социальную ответственность бизнеса

    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместная работа бизнеса и профсоюзов приносит конкретные результаты. Например, за год благодаря программам профилактики и вакцинации заболеваемость на предприятиях снизилась на 15%, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент РСПП Виктор Черепов. В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым.

    «Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) активно взаимодействует с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особенно продуктивно наше сотрудничество в семи рабочих группах, где рассматриваются ключевые вопросы социально-экономического развития страны», – заявил Виктор Черепов, вице-президент РСПП.

    Он подчеркнул важность ответственного подхода к социальной политике на предприятиях: «Неслучайно ФНПР стала генеральным партнером премии «Лидеры ответственного бизнеса», утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Мы оцениваем не только экономические показатели компаний, но и уровень заработной платы, организацию досуга сотрудников, условия для занятий спортом и охрану здоровья».

    «Ключевое направление – создание условий для активного долголетия работников, – отметил Черепов. – Наша совместная работа с ФНПР уже дает результаты: за последний год заболеваемость на предприятиях снизилась на 15% благодаря своевременной профилактике и вакцинации».

    Говоря о перспективах развития профсоюзного движения, представитель РСПП заявил: «Мы рассматриваем ФНПР как нашего стратегического партнера. Трудовые коллективы заинтересованы во вступлении в РСПП, что позволяет создавать консолидированную силу с общими интересами для решения актуальных вопросов».

    В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. По словам главы государства, федерация объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и 18,8 млн членов. «Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую – по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», – отметил Путин.

    Черногаев, свою очередь, отметил, что ФНПР представлена в 86 территориальных объединениях. «Мы эффективно работаем в рамках Российской трехсторонней комиссии. <…> Мы внесли порядка 25 инициатив, по которым уже приняты решения или которые сейчас находятся в работе. Основные здесь представлены: в основном это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января. [Мера] распространилась почти на восемь миллионов работающих человек», – указал он.

    «Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у пяти млн работников. Внесены изменения в ТК в части установления дополнительных выплат работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда. Это норма коснулась четырех млн человек», – продолжил глава ФНПР.

    Кроме того, по его словам, ФНПР в рамках поддержки участников СВО и их семей собрала более четырех млрд руб., а также отправила свыше 38 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольственных наборов.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике

    Путин: Важно усиливать позиции России в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости поэтапного укрепления позиций страны в Арктике.

    По его словам, нужно последовательно усиливать позиции России в этом регионе и в полной мере использовать весь логистический потенциал, передает РИА «Новости».

    «Важно последовательно усилить позиции России, усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны», – сказал Путин в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград».

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял о готовности России защитить Арктику от угроз.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным

    Путин заявил об успешном заседании Совета глав правительств ШОС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил руководителей делегаций ШОС с успешным проведением очередного заседания Совета глав правительств в Москве и отметил важность встречи.

    Глава государства сделал заявление на встрече с руководителями делегаций, пишет РИА «Новости». Путин подчеркнул, что делегации Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества успешно завершили запланированное заседание.

    «Сегодня вы успешно провели очередное заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», – отметил президент России. Подробности обсуждаемых вопросов и принятых решений не приводятся.

    Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, входящими в ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и стран ШОС в 2024 году достиг 409 млрд долларов и продолжает расти.

    Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителями советов министров государств, входящих в ШОС.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что доля участников ШОС в мировом ВВП к концу текущего года вырастет до 35%.

    Комментарии (0)
