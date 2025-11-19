Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Песков: Путин посетит конференцию «Сбера» по искусственному интеллекту
Президент Владимир Путин намерен посетить пленарное заседание 10-й конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» от Сбербанка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в ходе заседания обратится к его участникам, пояснил Песков, передает ТАСС.
Ранее Сбербанк продемонстрировал банкомат нового поколения, способный проводить экспресс-оценку состояния здоровья клиентов за 30 секунд.
До этого глава Сбербанка Герман Греф демонстрировал Путину новое «умное» кольцо, следящее за показателями организма носителя.