Греф показал Путину «умное» кольцо

Глава Сбера Греф пришел к Путину с «умным» кольцом на руке

Tекст: Вера Басилая

Глава Сбербанка Герман Греф появился на встрече с президентом России Владимиром Путиным с «умным» кольцом на руке, передает РИА «Новости».

На встрече Греф рассказал о рекордных дивидендах банка и представил президенту последние технологические новинки, включая систему бесконтактной оплаты.

Первое «умное» кольцо от Сбербанка было представлено в декабре 2024 года. Оно помогает отслеживать ресурс организма, качество сна, а также уровень стресса и активности пользователя. Вес устройства составляет пять граммов, а время его автономной работы достигает семи дней без подзарядки. Кольцо доступно в цветах: матовый серый, матовый черный, серый и черный хром.

Греф отдельно отметил, что после закрытия доступа к Apple Pay в 2022 году Сбербанк разработал собственную технологию взамен недоступного теперь сервиса Apple.

«Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», – сообщил он президенту.

По словам главы Сбербанка, уже в первый месяц после запуска новой функции значительное количество людей стало пользоваться ею для оплаты товаров телефоном. Также Греф напомнил, что с 25 августа владельцы iPhone снова могут оплачивать покупки с помощью смартфона через сервис «Вжух».

Ранее президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка на встрече с Германом Грефом.

Путин отреагировал положительно на появление новой платежной системы «Вжух» на российском рынке.