Сбербанк объявил о запуске новых банкоматов с ИИ и сервисом оценки здоровья

Сбербанк впервые показал банкомат с ИИ и сервисом оценки здоровья

Tекст: Мария Иванова

Сбербанк представил на конференции Al Journey банкомат нового поколения с искусственным интеллектом и встроенным сервисом экспресс-оценки здоровья, передает ТАСС.

Согласно сообщениям пресс-службы, устройство разработано так, чтобы быть интуитивным для пользователей с любым уровнем технической грамотности.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил: «Наш новый банкомат – многофункциональная точка обслуживания, где можно не только снять и внести деньги, но и проконсультироваться по банковским продуктам и даже проверить здоровье. Всего за 30 секунд устройство бесплатно проверит состояние здоровья клиента старше 18 лет. По сути это универсальный центр заботы о благополучии человека. Уже с декабря мы начнем устанавливать такие банкоматы по всей стране».

Пресс-служба отметила, что сервис оценки здоровья анализирует десять показателей и просто объясняет на экране суть каждого из них.

В банкомат встроен голосовой помощник «Гигачат», который позволяет управлять устройством с помощью голосовых команд, используя технологии анализа и генерации речи SaluteSpeech. Также он помогает клиентам консультироваться по банковским продуктам.

Напомним, накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что искусственный интеллект вытесняет юристов.

Ранее Герман Греф продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новое «умное» кольцо и рассказал о разработках Сбербанка в области бесконтактных платежей.

Между тем министр финансов Антон Силуанов отметил, что его ведомство стало одним из первых, где начали использовать искусственный интеллект, но отметил, что есть области, где такие технологии применять нельзя.