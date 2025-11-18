Греф заявил о вытеснении юристов искусственным интеллектом

Греф: Искусственный интеллект начал вытеснять юристов

Tекст: Мария Иванова

Развитие искусственного интеллекта приводит к сокращению рабочих мест для юристов, заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента», передает ТАСС.

По словам Грефа, из-за вытеснения юристов с рынка некоторые из них вынуждены переходить на «скользкую дорожку» и заниматься аферами.

Греф отметил, что искусственный интеллект создает явное перепроизводство специалистов в юридической сфере. Он подчеркнул: «Вот эти юристы-аферисты. У нас места для юристов все меньше и меньше. Видимо, они начинают выбирать такую скользкую дорожку. Искусственный интеллект их вытесняет, у них явное перепроизводство. Поэтому они начинают заниматься вот этими всеми неблаговидными вещами».

Глава Сбербанка также обратил внимание на жесткую конкуренцию за клиентов на финансовом рынке. По его словам, сильные игроки больше не готовы рисковать своей репутацией и не будут опускаться ниже принятых ими стандартов. Греф добавил, что «такой репутационный удар не выдержит никто».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Герман Греф заявил, что искусственный интеллект сможет заменить человека примерно через 10-12 лет.

В сентября президент России Владимир Путин отметил, что в госуправлении окончательные решения должны принимать люди.

Между тем Антон Силуанов рассказал, что Минфин одним из первых стал использовать искусственный интеллект, но есть сферы, где он не заменяет человека.