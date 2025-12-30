В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Президент Центрально-Африканской Республики осудил атаку на резиденцию Путина
Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение таким методам, как атака дронами ВСУ государственной резиденции президента России в Новгородской области и подобным.
«Конечно, мы рекомендуем настойчиво диалог вместо таких действий, вместо насильственных мер. И, единственное, что может спасти в данном случае, это, действительно, переговоры. И ни в коем случае не одобряем такого рода атаки», –заявил он ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, десятки стран и глав государств выразили неодобрение атаке ВСУ и поддержали Россию и ее президента. В частности, ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России и государство Бахрейн. Премьер Пакистана назвал «гнусным актом» атаку на резиденцию Путина.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД проанализировала, как атака на резиденцию Путина оставила Украину и Европу в одиночестве.