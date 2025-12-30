Президент Центрально-Африканской Республики осудил атаку на резиденцию Путина

Tекст: Катерина Туманова

«Конечно, мы рекомендуем настойчиво диалог вместо таких действий, вместо насильственных мер. И, единственное, что может спасти в данном случае, это, действительно, переговоры. И ни в коем случае не одобряем такого рода атаки», –заявил он ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, десятки стран и глав государств выразили неодобрение атаке ВСУ и поддержали Россию и ее президента. В частности, ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России и государство Бахрейн. Премьер Пакистана назвал «гнусным актом» атаку на резиденцию Путина.

