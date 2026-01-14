  • Новость часаВласти решили наделить регионы полномочиями для запрета этнических анклавов
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    22 комментария
    14 января 2026, 12:28 • Экономика

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства

    Катаклизмы не смогли помешать рекордам сельского хозяйства
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло?

    По данным Росстата на конец декабря, Россия в 2025 году собрала 139,4 млн тонн зерна в чистом весе. В начале декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что урожай зерновых после обработки ожидается «не менее 135 млн тонн, в том числе пшеницы – 90 млн тонн». По его словам, показатели урожайности основных культур, несмотря на погодные катаклизмы, оказались выше уровня прошлого года.

    Что касается погоды, действительно – на многих территориях аграрии одновременно столкнулись с тем, что хуже всего сочетается между собой: возвратные заморозки весной и засуха в ключевых периодах вегетации. Одним из самых наглядных примеров стала Ростовская область. Там из-за заморозков и засухи пострадало или погибло около 1 млн га, полностью уничтожены посевы на 203 тыс. га. Чрезвычайная ситуация затронула более 550 сельхозпредприятий, а предварительный ущерб оценивался свыше 4 млрд рублей.

    Зерновые – это фундамент российского агропрома, но успех отрасли в 2025 году шире. Например – картофель, овощи, плоды. Минсельхоз в начале декабря давал ориентиры: прогноз по картофелю – до 8 млн тонн, по овощам – около 7,6 млн тонн, а по плодово-ягодным культурам в организованном секторе – рекордные 2,1 млн тонн. В том же блоке оценок прозвучали слова про «исторические максимумы» сбора сои и рапса: по сое – порядка 8,6 млн тонн, по рапсу – 5,4 млн тонн. Сбор свеклы в 2025 году также ожидается на 6,7% больше, чем в 2024-м – 48,1 млн тонн.

    Отдельное достижение 2025 года – зернобобовые. По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, валовой сбор зернобобовых ожидается не менее 7,3 млн тонн, что «на треть выше прошлогоднего… и является абсолютным рекордом».

    Но оценить результаты 2025 года невозможно без оглядки на работу, проведенную в прошедшее десятилетие. В эти годы российский АПК быстро рос и взрослел. По данным, которые Минсельхоз приводил при подведении итогов 10-летнего периода, за 2014–2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам – 42,9%. Экспорт продукции АПК за это десятилетие вырос в 2,6 раза: 43,5 млрд долларов в 2023 году против 17,1 млрд долларов в 2013-м.

    И еще одна важная деталь: Россия поставляет продовольствие более чем в 160 стран, оставаясь мировым лидером по ряду позиций (в частности, по пшенице) и укрепляя позиции в масложировой группе. Этот впечатляющий прогресс был достигнут от сложения усилий по нескольким направлениям.

    Деньги и длинные проекты. Льготные кредиты, субсидии, поддержка капвложений – без них не строятся элеваторы, фермы, теплицы, переработка.

    Поддержка переработки и логистики. Пшеница сама по себе – это экспортная «валюта», но устойчивость дает именно цепочка: хранение – переработка – отгрузка – регулярные рынки.

    Новые агротехнологии. Семена, агрохимия, точное земледелие, новые сорта, современная техника – все это повышает урожайность и предсказуемость результата.

    Экспорт как цель. Когда внутренний рынок в целом обеспечен, рост все чаще идет через внешние рынки – но для этого нужны стандарты качества, сервис, маршруты и финансовые инструменты.

    Зафиксировав в 2024 году достигнутые успехи, в 2025-м государство сделало ставку на те рычаги, которые помогают отрасли не терять темп в условиях дорогих денег и погодных рисков. Прежде всего речь шла о прямой бюджетной поддержке – она достигла 665 млрд рублей. Но был для аграриев и другой важный вопрос: сколько будет стоить кредит – на посевную, ГСМ, удобрения, технику, модернизацию и переработку. Сельское хозяйство – отрасль сезонная: деньги нужны весной, а выручка приходит позже. Поэтому предусмотрено бюджетное субсидирование процентной ставки – это способ не дать процентам по весенним кредитам «съесть» доход хозяйств от осеннего урожая.

    Отдельно правительство принимало решение о дополнительном финансировании целевых льготных кредитов (на переработку, закупку ветпрепаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок). Всего на частичную компенсацию ставки по 39 тыс. таких кредитов из резервного фонда правительства РФ было выделено более 34,6 млрд рублей.

    В 2025 году Минсельхоз также перенастраивал механизм компенсации части затрат на транспортировку экспортной продукции АПК. Идея понятна: если экспорт – часть модели роста, то логистика становится такой же «производственной мощностью», как и элеватор. Компенсации – это попытка частично нивелировать транспортные издержки и сохранить конкурентоспособность на дальних рынках. Кроме того, был предусмотрен и ответ на погодные катаклизмы – улучшены условия страхования.

    Были и другие сложности – в частности, обострилась нехватка и специалистов, и малоквалифицированных работников. Но растущая роботизация сельского хозяйства, расширение использования беспилотной техники, использования дистанционного контроля за влажностью почвы и состоянием растений позволили повысить производительность труда на ряде важнейших операций сельхозпроизводства.

    Несмотря на значимый урожай, в деньгах с точки зрения внешней торговли стало сложнее. По данным ФТС, за январь–октябрь 2025 года экспорт продовольствия и сельхозсырья составил 31,5 млрд долларов (-10,3% год к году). Это произошло, несмотря на сохранившиеся, а по ряду позиций увеличивающиеся объемы экспорта. Причина – неблагоприятная ценовая конъюнктура по ряду основных экспортных позиций российского АПК.

    Так, в 2025 году по сравнению с 2024-м цены на твердые сорта пшеницы снизились на 9,4%, на мягкие сорта – на 5%. Соя подешевела на 10,8%, ячмень – на 5,7%. Подсолнечное масло осталось примерно на том же уровне, а кукуруза подорожала на 6,5%, но это не сделало погоды. Все это показывает, что даже хороший урожай не всегда автоматически превращается в «простые деньги» – слишком много зависит от цен, логистики, ограничений и условий на внешних рынках.

    Тем не менее в целом 2025 год продемонстрировал, что российский АПК уже умеет выигрывать «по сумме факторов»: не только за счет погоды и площади, но и за счет технологий, инфраструктуры и финансовых инструментов.

    Даже при катаклизмах природы отрасль научилась вытягивать урожай по стране за счет географии производства, технологий, перераспределения культур, а также благодаря тому, что значительная часть предприятий работает как индустриальный бизнес. И его устойчивость определяется не только погодой, но и кредитным планированием, страхованием, современной системой хранения и переработки.

    При этом вызовы для российского сельского хозяйства никуда не делись – климатические риски, стоимость денег и сложная внешняя конъюнктура. Поэтому главный смысл поддержки 2025 года – не просто «помочь», а не дать отрасли сбавить темп, сохранив способность обновляться и расти даже в сложные сезоны. И итог года выглядит как история успеха – не «безоблачного», а достигнутого за счет накопленной устойчивости отрасли, инфраструктуры и мер поддержки.

    2025-й для сельского хозяйства России не был легким сезоном. Испытания принесла не только погода, производству мешало подорожание кредитов и растущая нехватка кадров. И тем не менее российские аграрии закончили год с впечатляющими результатами. Как такое произошло? Подробности

