    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    Путин: Саммит в Будапеште предложили провести США
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 19:30 • Общество

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Матвей Мальгин

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства?

    Россия и в 2025 году сохраняет мировое лидерство в производстве зерновых и экспорте пшеницы. На поддержку сельскохозяйственного производства нацелены десятки программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. А в последнее время появились новые направления – для привлечения в сельскохозяйственное производство ветеранов спецоперации.

    Так, в текущем году открыта грантовая программа «Агромотиватор», которая дает возможность участникам СВО, имеющим в аренде или собственности (не менее трех лет) земельный участок, получить значительные средства на развитие агропромышленных проектов. Можно получить до 7 млн рублей на разведение крупного рогатого скота (мясного или молочного направления) и до 5 млн рублей по другим направлениям.

    Статистика уже показывает большую востребованность программы. В 2025 году «Агромотиватор» выделил средства на 57 проектов в 19 регионах. На 2026 год финансирование оказалось уже в 10 раз больше: будет запущено 600 проектов, а общая сумма грантов превысит три миллиарда рублей.

    «С исторической точки зрения для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества, когда воины одновременно получали от государства большие наделы и другую помощь в работе на земле», – говорит участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии.

    Кроме того, для желающих заняться сельским хозяйством участников СВО разработаны специальные образовательные программы. Основной проект такого рода – «Школа фермера», который совместно реализуют Россельхозбанк и Минсельхоз. Здесь уже год действует специальная программа не только для ветеранов СВО, но и для членов их семей.

    «Школа фермера» дает участникам возможность за два с половиной месяца пройти интенсивное обучение на базе ведущих аграрных вузов и в наиболее успешных предприятиях АПК. Учащихся ждут 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики. Причем в каждом регионе специализации подбираются не абстрактные, а конкретные – исходя из потребности внутреннего рынка. В сентябре 2025 года стартовал новый поток «Школы фермера», в который были зачислены 350 ветеранов СВО и членов их семей.

    «Летом увидел новость, что запущен грант «Агромотиватор» – специально для ветеранов СВО, – говорит один из ветеранов, Максим Галянкин из Владимирской области. – Я связался с региональным Минсельхозом. Мне подробно объяснили, какие документы и как нужно подготовить и куда принести. Параллельно я поступил в «Школу фермера». С помощью господдержки я планирую расширить свое хозяйство и запустить в следующем году новое направление – выращивать озимый чеснок. А грант я направлю на покупку сельхозтехники и навесного оборудования, а также на подключение объектов к сетям электроснабжения и бурение скважин для полива».

    Также участников СВО ждут на сельскохозяйственных предприятиях, многие из которых готовы предоставить им льготы и бонусы. Ветеранов зовут на аграрные производства в разных регионах страны.

    «Мы с глубоким уважением относимся к нашим героям. Считаем своим долгом помочь им в социальной и профессиональной адаптации. Наше предприятие готово предложить им новые вакантные места, организовать полноценное обучение, создать все условия для эффективной работы», – говорит глава ООО «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев.

    По словам участников агропромышленного рынка, ветераны СВО отличаются высокой дисциплиной и ответственностью. Максим Григорьев подтверждает, что работа на земле «требует сосредоточенности и системности», при этом АПК нуждается в привлечении новых, организованных и пунктуальных работников.

    «Природа и сельское хозяйство не прощают отхода от планомерной и четкой по срокам работы. А для участников боевых действий это вполне естественно, потому что они ко всему этому привыкли», – говорит эксперт.

    Кроме того, по словам Григорьева, работа в сельском хозяйстве придает дополнительную уверенность бывшим участникам и ветеранам СВО, «дает в том числе финансовые возможности». «Если это непосредственно фермерство, то здесь человек проявляет свою самостоятельность и системные качества. А если это агрохолдинги, то умение управлять и работать в команде тоже будет очень полезно», – отметил Григорьев.

    «Безусловно, предприятия АПК остро нуждаются в ветеранах СВО. Это сильные, надежные и трудолюбивые люди, готовые работать на производстве и стремящиеся реализовывать себя в гражданской жизни.

    На данный момент в нашей компании работает 15 сотрудников, прошедших СВО. Здесь они получили достойные условия труда, расширенные программы социальной поддержки и дополнительные возможности для получения смежных профессий и карьерного развития», – говорит директор по персоналу и организационному развитию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Екатерина Шутова.

    Нынешние меры государственной поддержки позволяют ветеранам СВО без лишних сложностей включиться в аграрное производство буквально на любом уровне: пойти работать на предприятие АПК или основать собственный аграрный бизнес. Но это не столько и не только вопрос экономики, говорит Максим Григорьев – перед нами инструмент социальной и профессиональной реинтеграции.

    «Для участников СВО это, безусловно, имеет значение не только с экономической точки зрения, но и для возможности трудоустройства, нахождения себя в жизни. Да и с психологической точки зрения работа на земле всегда благотворно действует на людей», – добавил спикер.

    Кроме того, подобные программы и треки создают целый новый класс собственников земли и фермеров, что «плодотворно действует на политическую стабильность и экономическую ситуацию в регионах». «Кроме того, важна морально-нравственная составляющая, когда участники СВО получают нужное и полезное дело, которое приносит им доход и позволяет быть самостоятельным. Они ощущают себя полноценными, активными и достойными членами общества», – резюмирует Григорьев.

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

