Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

Tекст: Матвей Мальгин

Россия и в 2025 году сохраняет мировое лидерство в производстве зерновых и экспорте пшеницы. На поддержку сельскохозяйственного производства нацелены десятки программ как на федеральном, так и на региональном уровнях. А в последнее время появились новые направления – для привлечения в сельскохозяйственное производство ветеранов спецоперации.

Так, в текущем году открыта грантовая программа «Агромотиватор», которая дает возможность участникам СВО, имеющим в аренде или собственности (не менее трех лет) земельный участок, получить значительные средства на развитие агропромышленных проектов. Можно получить до 7 млн рублей на разведение крупного рогатого скота (мясного или молочного направления) и до 5 млн рублей по другим направлениям.

Статистика уже показывает большую востребованность программы. В 2025 году «Агромотиватор» выделил средства на 57 проектов в 19 регионах. На 2026 год финансирование оказалось уже в 10 раз больше: будет запущено 600 проектов, а общая сумма грантов превысит три миллиарда рублей.

«С исторической точки зрения для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества, когда воины одновременно получали от государства большие наделы и другую помощь в работе на земле», – говорит участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии.

Кроме того, для желающих заняться сельским хозяйством участников СВО разработаны специальные образовательные программы. Основной проект такого рода – «Школа фермера», который совместно реализуют Россельхозбанк и Минсельхоз. Здесь уже год действует специальная программа не только для ветеранов СВО, но и для членов их семей.

«Школа фермера» дает участникам возможность за два с половиной месяца пройти интенсивное обучение на базе ведущих аграрных вузов и в наиболее успешных предприятиях АПК. Учащихся ждут 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики. Причем в каждом регионе специализации подбираются не абстрактные, а конкретные – исходя из потребности внутреннего рынка. В сентябре 2025 года стартовал новый поток «Школы фермера», в который были зачислены 350 ветеранов СВО и членов их семей.

«Летом увидел новость, что запущен грант «Агромотиватор» – специально для ветеранов СВО, – говорит один из ветеранов, Максим Галянкин из Владимирской области. – Я связался с региональным Минсельхозом. Мне подробно объяснили, какие документы и как нужно подготовить и куда принести. Параллельно я поступил в «Школу фермера». С помощью господдержки я планирую расширить свое хозяйство и запустить в следующем году новое направление – выращивать озимый чеснок. А грант я направлю на покупку сельхозтехники и навесного оборудования, а также на подключение объектов к сетям электроснабжения и бурение скважин для полива».

Также участников СВО ждут на сельскохозяйственных предприятиях, многие из которых готовы предоставить им льготы и бонусы. Ветеранов зовут на аграрные производства в разных регионах страны.

«Мы с глубоким уважением относимся к нашим героям. Считаем своим долгом помочь им в социальной и профессиональной адаптации. Наше предприятие готово предложить им новые вакантные места, организовать полноценное обучение, создать все условия для эффективной работы», – говорит глава ООО «Молоко Бурятии» Доржи Абзаев.

По словам участников агропромышленного рынка, ветераны СВО отличаются высокой дисциплиной и ответственностью. Максим Григорьев подтверждает, что работа на земле «требует сосредоточенности и системности», при этом АПК нуждается в привлечении новых, организованных и пунктуальных работников.

«Природа и сельское хозяйство не прощают отхода от планомерной и четкой по срокам работы. А для участников боевых действий это вполне естественно, потому что они ко всему этому привыкли», – говорит эксперт.

Кроме того, по словам Григорьева, работа в сельском хозяйстве придает дополнительную уверенность бывшим участникам и ветеранам СВО, «дает в том числе финансовые возможности». «Если это непосредственно фермерство, то здесь человек проявляет свою самостоятельность и системные качества. А если это агрохолдинги, то умение управлять и работать в команде тоже будет очень полезно», – отметил Григорьев.

«Безусловно, предприятия АПК остро нуждаются в ветеранах СВО. Это сильные, надежные и трудолюбивые люди, готовые работать на производстве и стремящиеся реализовывать себя в гражданской жизни.

На данный момент в нашей компании работает 15 сотрудников, прошедших СВО. Здесь они получили достойные условия труда, расширенные программы социальной поддержки и дополнительные возможности для получения смежных профессий и карьерного развития», – говорит директор по персоналу и организационному развитию агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Екатерина Шутова.

Нынешние меры государственной поддержки позволяют ветеранам СВО без лишних сложностей включиться в аграрное производство буквально на любом уровне: пойти работать на предприятие АПК или основать собственный аграрный бизнес. Но это не столько и не только вопрос экономики, говорит Максим Григорьев – перед нами инструмент социальной и профессиональной реинтеграции.

«Для участников СВО это, безусловно, имеет значение не только с экономической точки зрения, но и для возможности трудоустройства, нахождения себя в жизни. Да и с психологической точки зрения работа на земле всегда благотворно действует на людей», – добавил спикер.

Кроме того, подобные программы и треки создают целый новый класс собственников земли и фермеров, что «плодотворно действует на политическую стабильность и экономическую ситуацию в регионах». «Кроме того, важна морально-нравственная составляющая, когда участники СВО получают нужное и полезное дело, которое приносит им доход и позволяет быть самостоятельным. Они ощущают себя полноценными, активными и достойными членами общества», – резюмирует Григорьев.