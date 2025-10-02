  • Новость часаПутин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала
    Путин предложил передать сектор Газа под контроль президента Палестины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    2 октября 2025, 20:55 • Общество

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    Замглавы Всероссийского общества инвалидов рассказал об обустройстве квартир ветеранов спецоперации

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров.

    Адаптация жилья для ветеранов – ключевой вопрос восстановления их качества жизни после тяжелых травм, полученных во время спецоперации. Создание безбарьерной среды позволяет ветеранам вернуться к повседневным делам в собственном доме, преодолевая физические ограничения. Это не просто техническое переоборудование, а важнейший шаг их социальной и психологической реабилитации, выражение реальной заботы и благодарности общества.

    О том, какой должна быть адаптация жилья для ветерана СВО и как ее получить, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), эксперт проекта по обследованию помещений участников СВО для фонда «Защитники Отечества» Евгений Бухаров.

    ВЗГЛЯД: Евгений Александрович, как ветерану и его близким получить услугу по адаптации жилья?

    Евгений Бухаров: Необходимо связаться с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и его социальными координаторами. В филиале предоставят необходимую информацию и проконсультируют по вопросам адаптации жилого помещения и набору документов, которые необходимо иметь для подачи заявления на адаптацию.

    Адаптация жилья проводится для ветеранов СВО, получивших травму в ходе боевых действий и признанных инвалидами. Фонд «Защитники Отечества» обеспечивает оборудованием следующие группы: паллиативные лежачие больные; люди, передвигающиеся на кресле-коляске; люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, испытывающие проблемы в самостоятельном передвижении (множественные ранения или контузия); люди с ампутациями верхних и/или нижних конечностей; люди с нарушением зрения или слуха.

    Конечно, для каждой из этих групп проводится собственная, индивидуальная адаптация жилья с учетом полученной травмы. Наши эксперты обследуют жилые помещения и рекомендуют участникам СВО оборудование, поставляемое фондом «Защитники Отечества».

    ВЗГЛЯД: Насколько сложно адаптировать обычное жилье к нуждам ветерана с инвалидностью?

    Е. Б.: Чаще всего нам приходится обследовать жилые помещения, из которых люди уходили на СВО.

    Понятно, что в тот момент никто не думал, что может вернуться домой с травмой и инвалидностью, и не закладывал при строительстве дома или выборе квартиры требования к организации доступной среды. Поэтому базовые условия, как правило, далеки от идеала безбарьерной среды.

    ВЗГЛЯД: Как отличаются подходы к адаптации жилья в городе или селе?

    Е. Б.: Адаптации подлежат жилые помещения независимо от того, где они находятся: в многоквартирном или частном доме, в городе или в селе, в каком климатическом поясе.

    В многоквартирных домах предъявляются дополнительные требования к организации безбарьерной среды на территории: выделяются специальные расширенные парковочные места, переоборудуют пути движения до подъезда – обеспечивается безбарьерный проход, чтобы при передвижении на коляске не помешал никакой высокий бордюр или ступени лестницы.

    Также предъявляются дополнительные требования к общему имуществу многоквартирного дома. В самих подъездах по возможности убираются высокие пороги, расширяются узкие двери и стесненные пространства, которые могут помешать человеку на коляске. Таким образом переоборудуются тамбуры, лестницы, холлы, лифты, пути эвакуации и так далее.

    В наше первое пилотное обследование молодому человеку – ветерану СВО – меняли кухню на адаптированную под инвалидов, которая включала в себя просторное рабочее пространство для маневрирования на коляске, комфортную зону с мойкой и плитой и так далее, оборудовали санузел, ставили расширенные двери для более удобного передвижения и даже поставили одну сдвижную дверь.

    Вообще фонд «Защитники Отечества» адаптирует частные дома и квартиры в многоквартирных домах, а адаптацией общего имущества в многоквартирных домах и приведением в порядок территории занимаются местные и региональные органы власти.

    ВЗГЛЯД: Насколько ветерану легко освоиться в новом «умном доме»?

    Е. Б.: При установке оборудования монтажники, как правило, подсказывают, как пользоваться элементами «умного дома», как использовать технические средства реабилитации и устанавливаемое оборудование.

    Сам «умный дом» создается с помощью специальной «умной колонки», в которую заводятся датчики дыма, утечки газа, протечки воды, заводятся умные цоколи, выключатели света, розетки, а также системы открывания, например, открыватели окна и штор. Далее человек может всем этим управлять либо через «умную колонку», либо со смартфона, либо напрямую с пульта производителя.

    ВЗГЛЯД: Сколько стоит адаптация жилья для ветерана?

    Е. Б.: Для участника СВО процедура обследования и адаптации жилого помещения ничего не стоит – человек и так отдал свой долг Родине, получив при этом боевую травму. Всю процедуру по адаптации квартиры или жилого дома участника СВО с инвалидностью берет на себя фонд «Защитники Отечества». Регионы и муниципалитеты берут на себя вопросы адаптации общего имущества в многоквартирных домах (прилегающая территория и подъезды).

    Многие регионы разработали и утвердили собственные программы оказания дополнительной помощи участникам СВО в адаптации жилых помещений и общего имущества многоквартирных домов из региональных бюджетов (Москва, Московская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан и другие).

    Если существующее жилье невозможно адаптировать, то рассматривается вопрос о предоставлении новой квартиры или субсидии на ее приобретение. Как правило, это жилплощадь в новостройке, где уже учтена безбарьерная среда, либо где ее можно обеспечить.

    Специально для людей с инвалидностью дома не строят, но, к слову, в этом нет необходимости, нужно изначально проектировать и строить многоквартирные дома доступные и удобные для всех.

    Кстати, дома с такими условиями привлекательны и удобны как для людей с инвалидностью, так и пожилых людей, многодетных семей, поскольку имеют дополнительную площадь для хранения инвалидной или детской коляски, стандартизированные широкие дверные проемы, там отсутствуют высокие пороги и так далее. Практика помощи и поддержки обмена старой квартиры на новую уже есть в Новосибирской и Тюменской областях, а также в Москве и ряде других регионов.

    ВЗГЛЯД: Но ведь это дорогостоящие меры  и для госбюджета, и для застройщиков. Как сделать строителей более заинтересованными в том, чтобы они сразу создавали дома с большей доступностью для инвалидов?

    Е. Б.: На мой взгляд, создав минимальный базовый уровень доступной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, необходимо задуматься о том, как люди с инвалидностью туда доберутся, если не все квартиры и подъезды многоквартирных домов доступны для инвалидов. Девелоперы (заказчики/застройщики многоквартирных домов) должны больше задумываться о необходимости реализации принципа «универсального дизайна» при проектировании и строительстве новых объектов. Чтобы в дальнейшем, при эксплуатации уже не возвращаться к вопросу адаптации готового объекта для людей с инвалидностью и не тратить на это деньги.

    На сегодняшний день в ряде регионов, к сожалению, продолжают возводить многоквартирные дома, недоступные для людей с инвалидностью, хотя это противоречит Федеральному закону «О социальной защите инвалидов».

    Нередко мы видим ситуации, что проектируется входная группа со ступенями и без поручней. Чтобы пройти к лифту, необходимо подняться по лестнице. Внутри подъезда может быть стесненный тамбур или узкие двери, перепады высот и непреодолимые пороги. В самих квартирах закладываются двери разной ширины, хотя если сделать стандартный размер двери 80 см для всех помещений, то так будет и дешевле строителям, и удобнее жильцам, тем более если у кого-то есть инвалидность.

    Также правильнее было бы создавать дополнительные площади, где можно было бы хранить детские или инвалидные коляски, либо какие-то технические средства реабилитации. Плюс необходимо предусматривать возможность выхода человека с инвалидностью на балкон.

    В России существует Свод правил 54, который регламентирует проектирование многоквартирных жилых зданий, куда было бы правильно внести все те моменты, которые я перечислил, чтобы во всех новостройках был тот самый «универсальный дизайн». А владельцы уже существующих объектов будут все чаще обращаться к принципу «разумного приспособления».

    ВЗГЛЯД: Что это за принцип?

    Е. Б.: Это принцип создания такой доступной среды, чтобы она была эффективна и не затратна, не стала каким-то неоправданным бременем для владельца объекта при реконструкции/модернизации и последующей эксплуатации. И в то же время реально создавала доступные, безопасные и комфортные условия для людей с инвалидностью.

    Кроме того, следует оценивать возможности использования организационных мероприятий вместо сложных, малоэффективных и дорогих технических решений. Например, при строительстве новых аэропортов для незрячих пассажиров продолжают укладывать дорогостоящую тактильную плитку. Но дело в том, что эта плитка уже не играет какой-то существенной роли, потому что инвалида всегда сопровождают сотрудники аэропорта. При входе в аэропорт есть стойка с телефоном, позвонив по которому человек с инвалидностью может вызвать службу сопровождения.

    Некоторые современные индивидуальные технические средства реабилитации, информирования и сигнализации эффективнее, а их стоимость ниже, чем технические решения и оборудование всего объекта. Например, для обеспечения комфорта и безопасности слабослышащим или неслышащим людям можно оборудовать номера во всей гостинице световыми сигнализаторами, которые будут ярко светиться или мигать во время опасности, надеясь, что при необходимости это разбудит человека. Либо можно при заселении в гостиницу выдать глухому человеку специальный браслет, который надевается на руку, и в случае тревоги тот завибрирует и выдаст в текстовом формате всю необходимую информацию, оповестив посетителя.

    ВЗГЛЯД: На что стоит обратить внимание ветерану с инвалидностью при покупке нового жилья?

    Е. Б.: Прежде всего на то, насколько соответствует уровень доступной среди тем ограничениям, которые имеются у ветерана. Например, для людей, передвигающихся на инвалидной коляске, важно иметь безбарьерные пути движения к подъезду, доступную входную группу без порогов и перепадов высот, подход к лифту в одном уровне с входной группой, доступный лифт.

    В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое.

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

