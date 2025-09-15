Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.4 комментария
Эксперты предложили ввести ветеранов СВО в кадровые центры
Включение ветеранов спецоперации на Украине в коллективы региональных центров «Работа России» может повысить эффективность трудоустройства бывших участников боевых действий, заявил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.
Он выступил с инициативой включения людей с боевым опытом в штат региональных кадровых центров «Работа России». По его словам, такой шаг повысит эффективность трудоустройства участников специальной военной операции, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Афанасьев подчеркнул важность первичного контакта по принципу «равный – равному», заявив: «Когда ветеран профессионально помогает своему боевому товарищу не просто найти работу, а, по сути, найти себя в мирной жизни, – это может быть очень востребованный и эффективный формат».
Он поблагодарил кадровые центры «Работа России» за начавшееся взаимодействие с Ассоциацией и привел примеры успешной адаптации ветеранов. В Ставропольском крае участнику СВО с пятью детьми помогли открыть автомастерскую по соцконтракту. В Калужской области ветеран, получив поддержку, начал бизнес по разведению сельскохозяйственной птицы. В Челябинской области удалось обеспечить занятость ветеранов с инвалидностью.
Афанасьев выразил надежду, что подобное взаимодействие будет распространено на все регионы страны, подчеркнув значимость сотрудничества с региональными ассоциациями для предотвращения потери контакта с соискателями.